L’as des femmes de Manchester United, Ella Toone, a atteint un énorme jalon personnel, recevant la reconnaissance de l’Angleterre et l’influence de Tobin Heath

La starlette de Manchester United Women, Ella Toone, n’a encore que 21 ans, mais vient de franchir l’un des plus grands jalons qu’elle atteindra dans sa carrière.

Le but de Toone lors de la victoire 6-0 des Red Devils sur Burnley en FA Cup le mois dernier signifie qu’elle peut désormais se qualifier de meilleure buteuse de tous les temps chez United Women’s.

Toone s’est récemment gravée dans les livres d’histoire de Manchester United

C’est une récompense largement méritée pour quelqu’un qui a joué un rôle essentiel dans l’ascension du club en Super League féminine après sa réforme en 2018.

Toone était à l’origine dans les livres de United quand il était jeune, mais est revenu sur leur réforme il y a trois ans, jouant un rôle clé dans la promotion du club à la WSL dès la première tentative.

Et cette saison, elle a aidé à propulser l’équipe de Casey Stoney au bord d’une place en Ligue des champions lors de leur deuxième campagne de retour dans l’élite.

Les 18 derniers mois ont été une sorte de tourbillon pour la jeune attaquante, s’établissant comme une habituée de United et plus tôt cette année, sa forme a été récompensée lorsqu’elle a fait ses débuts en Angleterre, marquant lors de sa première apparition pour les Lionnes contre l’Irlande du Nord. .

Devenir la meilleure buteuse de tous les temps de United, cependant, a clôturé une belle saison à un niveau personnel pour l’ailier et signifie qu’elle figurera désormais dans les livres d’histoire du club, ce dont elle est incroyablement fière.

S’adressant exclusivement à talkSPORT, Toone a déclaré: «C’est fou! Je pense que quand j’étais plus jeune à United et qu’il n’y avait pas d’équipe féminine, vous n’auriez jamais pensé qu’un jour je serais le meilleur buteur de United Women.

L’attaquant de 21 ans a excellé sous la tutelle de Casey Stoney

«Pour moi, c’est incroyable et j’espère que je peux continuer à ajouter à mon compte de buts.

«C’est fou, mais je suis juste reconnaissant d’avoir eu des opportunités et d’avoir pu jouer autant de fois que je l’ai fait pour ce club incroyable et être également inscrit sur la feuille de match.

«Mon père a toujours cru en moi et a toujours pensé que je ferais ça [become United’s all-time top goalscorer]. Le faire est incroyable. Tout ce que je veux faire, c’est rendre ma famille fière.

«La saison dernière, je n’ai pas eu autant de temps de match que je le souhaitais, mais cela m’a seulement fait travailler encore plus dur et j’ai eu une opportunité cette saison et je pense que je l’ai prise à deux mains.

«À chaque match, j’ai juste essayé de performer et à l’entraînement, je veux juste continuer à m’améliorer.

«Je voulais obtenir plus de buts et de passes décisives et j’ai pu le faire. J’ai eu une bonne saison et j’espère que ça continue.

Toone a déjà reçu une reconnaissance internationale cette saison

Toone est une joueuse connue pour son dynamisme et sa ténacité, qui a attiré les éloges de la patronne de United, Stoney cette saison, qui a fait tout son possible pour créditer l’éthique de travail de la jeune femme de 21 ans.

En tant que telle, ce n’était qu’une question de temps avant qu’elle ne soit sélectionnée par les Lionnes d’Angleterre et l’ailier vise maintenant une place dans l’équipe de l’équipe GB pour les Jeux olympiques de cet été au Japon.

En faisant ses débuts en Angleterre, Toone a déclaré: «C’était incroyable. C’est quelque chose dont vous rêvez toujours quand vous êtes une petite fille, alors dire enfin que j’ai représenté les Lionnes d’Angleterre est incroyable pour moi.

«Ce fut une journée si spéciale pour enfiler le maillot, sortir sur le terrain et, de toute évidence, marquer un but lors de vos débuts est un autre rêve devenu réalité. Après, c’était tellement accablant.

«J’ai versé quelques larmes en rentrant chez moi, mais c’est simplement parce que je voulais rendre ma famille fière et j’ai finalement réussi.

«Ce serait incroyable d’aller aux Jeux olympiques. Je pense juste que pour moi, il s’agit simplement de garder la tête basse, de travailler dur à United et de réaliser des performances constantes au niveau du club.

«Espérons que si l’opportunité en est donnée, [I will] prenez-le à deux mains et profitez de l’expérience.

En plus de Stoney, la patronne de United, Toone attribue également son développement à l’attaquant américain Tobin Heath.

Double vainqueur de la Coupe du monde et médaillé d’or olympique, l’arrivée de Heath à United pour un contrat d’un an a été largement considérée comme un coup d’État et Toone a fini par saluer l’impact de l’Américain sur l’équipe des Red Devils.

«Avant de venir à United, elle était ma joueuse préférée, donc être à ses côtés et être sa coéquipière a été incroyable», a expliqué Toone.

«J’ai été comme une petite éponge avec elle et chaque fois qu’elle dit quelque chose sur ou en dehors du terrain, j’écoute et je le prends à bord, puis je sors et j’essaye de le faire.

«Elle a été incroyable. Elle veut juste aider tout le monde et aider les jeunes joueurs à s’améliorer. En tant que jeune joueuse, c’est quelqu’un que vous admirez, compte tenu de tout ce qu’elle a accompli. J’ai été très reconnaissant de jouer à ses côtés cette saison.

«Même quand elle ne jouait pas, elle a toujours été sur le terrain et nous a toujours donné ce conseil. Elle a été une excellente coéquipière, qu’elle joue ou non. Elle a été incroyable pour nous tous.

Écoutez l’interview d’Ella Toone ce soir sur Women’s Football Weekly à partir de 18h sur talkSPORT2 alors que Faye Carruthers discute de tout le drame du dernier jour de la WSL.