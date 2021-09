L’as d’Everton nomme deux raisons derrière un bon départ après une « idée fausse »

Andros Townsend admet son désir de prouver que ses sceptiques ont tort et le soutien du manager Rafael Benitez alimente un solide début de carrière à Everton.

Townsend, 30, a signé un contrat de deux ans à Goodison Park cet été après être tombé hors contrat au Crystal Palace. L’ailier était avec les Eagles depuis juillet 2016 et a fait 185 apparitions dans toutes les compétitions. Il a également joué pour l’Angleterre, mais la dernière de ses 13 sélections des Trois Lions est revenue en 2016.

Un retour international semble peu probable et certains doutaient de sa soif de rester dans le match national. Le Londonien est désormais de plus en plus visible dans les médias.

Il est apparu que les responsables des Toffees s’inquiétaient de savoir si l’homme large avait encore l’estomac pour jouer au football de haut niveau. Mais il a avoué que Benitez connaissait la passion de tourner un samedi encore brillant.

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de TEAMtalk…

“À tort ou à raison, l’idée fausse lorsque vous êtes footballeur, lorsque vous essayez de faire quelque chose en dehors du football, est que vous détournez les yeux du jeu”, a déclaré Townsend, par The Mirror. “L’une de mes premières conversations avec le manager était que, ‘Les gens du club me disent que vous n’êtes plus concentré, vous n’êtes plus dévoué à cause de votre travail médiatique’.

«Mais il a dit qu’il m’avait regardé lors de mon dernier match de la saison pour Crystal Palace contre Liverpool. Nous étions menés 2-0 et il m’a vu courir comme si c’était une finale de coupe.

“Il a dit qu’il savait alors que le feu était toujours là, donc il n’a aucun problème dans ce sens.”

Townsend frappe le sol en courant

Townsend a été vu 34 fois en Premier League pour Palace la saison dernière. Et il a commencé deux des trois matches de championnat d’Everton en 2021-2022.

Ils ont pris un excellent départ, avec des victoires sur Southampton et Brighton et un nul 2-2 à Leeds. L’ancien homme de Newcastle a admis qu’il était prêt à partir dès le départ et désireux de prouver que les opposants avaient tort.

“Je n’avais pas besoin de rajeunir, je me sens comme un jeune de 18, 19 ans qui perce avec beaucoup de gens qui se demandent si je suis assez bon pour jouer pour ce club”, a-t-il ajouté. “Cela allume ce feu en vous, la nature compétitive, le désir de travailler dur et de prouver que les gens ont tort, alors j’aime chaque minute de jouer pour Everton.”

Les charges de Benitez font face dimanche à une équipe de Burnley, toujours à la recherche de sa première victoire en championnat de la saison.

LIRE LA SUITE: Benitez confirme le plan des travaux pour le retour choc de James Rodriguez Everton