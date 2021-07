L’as du Bayern Munich, Robert Lewandowski, a soutenu Man City comme une alternative à Harry Kane de Tottenham, mais les fans ont mis en garde contre les plans de Pep Guardiola

in

Robert Lewandowski à Manchester City ? Trevor Sinclair pense que ce serait une signature parfaite et réaliste pour les champions de Premier League.

Les spéculations vont bon train sur l’avenir de la machine à buts du Bayern Munich, son contrat en Bavière devant expirer l’été prochain.

Lewandowski s’est épanoui sous la direction de Guardiola à l’Allianz Arena

Une multitude de clubs – dont City et Chelsea – ont été liés à une décision du tueur à gages polonais, qui a marqué 294 buts en 329 matchs pour les géants allemands au cours de ses sept années au club.

Le joueur de 32 ans est toujours au sommet de son art et Sinclair pense qu’il brillerait s’il retrouvait Pep Guardiola, avec qui il a travaillé au Bayern pendant trois ans de 2013 à 2016.

“Robert Lewandowski convient parfaitement à n’importe quelle équipe”, a-t-il déclaré vendredi lors de l’émission talkSPORT Breakfast.

“Vous regardez son record, 203 buts en 219 matches de championnat pour le Bayern, il a l’air en forme comme une puce, parfois vous regardez un joueur quand il a plus de 30 ans et vous commencez à le remettre en question physiquement, mais il a fière allure physiquement.

« Il a l’air affamé. Il a toujours l’air vif en jouant à des jeux semaine après semaine, et oui, bien sûr, il conviendrait parfaitement à Man City.

Le capitaine anglais Kane est la principale cible de Guardiola cet été

« Si cela va arriver, je ne sais pas. Pep le connaît bien depuis son passage au Bayern Munich et il aura de bonnes relations avec lui, mais je suis sûr que Man City aurait jeté un coup d’œil à tous les meilleurs attaquants d’Europe qui ont encore un ou deux ans de contrat.

«Ils ont besoin d’un attaquant, c’est aussi simple que ça. Ils ont perdu Sergio Aguero et il y a des rumeurs que Gabriel Jesus pourrait partir pour aller en Italie, et ils n’ont que Liam Delap et vous ne pouvez pas vous attendre à ce qu’il vienne faire un travail en Premier League dans un tel spécialiste positionner.

“Ils vont regarder beaucoup de joueurs et évidemment Harry Kane est toujours dans le mix.”

Cependant, Sinclair admet que les fans pourraient être laissés pour compte dans la recherche d’un nouveau leader du club cet été.

“Alors que nous pensons qu’ils ont besoin d’un attaquant, Pep pourrait bien décider de s’en passer”, a déclaré l’ancien homme de City.

« Il dit que c’est cher, il n’est pas sûr que le club puisse se le permettre, et nous l’avons déjà vu le faire.

Guardiola a emmené Man City au titre de Premier League la saison dernière bien qu’il n’ait pas joué d’avant-centre tout au long de la saison – peut-il le faire à nouveau?

“Littéralement toute la saison dernière, à l’exception de quelques fois où Aguero ou Jesus sont entrés, ils ont joué sans numéro neuf et ils ont remporté la ligue très, très fortement.”

Lorsqu’on lui a demandé combien il paierait pour Lewandowski, compte tenu de son âge et de la durée de son contrat restant en Allemagne, Sinclair insiste sur le fait qu’il exigerait toujours de gros frais.

“Il doit coûter environ 40 millions de livres sterling, il est toujours dans ce stade et rien de moins que cela, je ne pense pas que le Bayern Munich l’envisagerait”, a-t-il ajouté.

« S’ils ont quelqu’un qu’ils veulent faire venir et qu’ils pensent qu’ils peuvent réduire un peu ces frais en vendant Lewandowski, je pense qu’ils le feraient.

“Mais si ce n’est pas 30 millions de livres sterling ou plus de 40 millions de livres sterling, je ne pense pas qu’ils le feraient.”