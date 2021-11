Wilfried Zaha sent qu’il est de retour au meilleur de sa forme grâce à la pression exercée sur lui par le manager de Crystal Palace Patrick Vieira.

Zaha, 29 ans, a montré une forme mitigée ces dernières années, avec des blessures le harcelant parfois. Et il y a aussi le sentiment que ses instincts d’attaquant ont été freinés par l’ancien patron Roy Hodgson. L’ancien chef anglais était connu pour être un manager prudent et Zaha était souvent appelée à entreprendre des tâches défensives.

Mais, avec les chaînes sous le nouveau régime, il est prospérer à Selhurst Park. L’ancienne star de Manchester United a marqué quatre buts en Premier League à ce jour – autant qu’il l’a fait tout au long de la campagne 2019-2020.

L’international ivoirien a marqué 11 buts en championnat la saison dernière et est en passe d’au moins égaler ce nombre. Vieira a été chaleureusement félicité pour le travail qu’il a accompli avec les Eagles depuis le remplacement de Hodgson.

Les Londoniens du sud occupent le 10e rang du classement, avec 17 points en 12 matchs joués. Ils n’ont perdu que deux fois, avec trois victoires et sept nuls à leur actif.

Zaha est un grand fan de la légende d’Arsenal et a le sentiment d’avoir ramassé de nombreux conseils du français.

« Il y a tellement de choses que vous pouvez lui prendre », a-t-il déclaré, selon The Evening Standard. « C’est différent lorsque vous les avez vus jouer parce que vous acceptez davantage ce qu’ils disent parce que c’est comme s’ils comprenaient le jeu, ils l’ont déjà fait.

Suivez nos réseaux sociaux – nous sommes sur Facebook, Twitter et Instagram

«Je peux tellement apprendre de lui. [Our relationship] est très bien en fait. Il est très froid, adore les blagues et essaie beaucoup de s’en prendre à moi.

Zaha savourant la vie sous Vieira

Il y a eu des moments où Zaha a fait une figure désespérée sous Hodgson. L’entraîneur vétéran a réussi à maintenir le club dans la première division anglaise, mais ils n’étaient pas présentés comme des artistes.

Tout a maintenant changé, Christian Benteke et Conor Gallagher ayant tous deux marqué quatre fois également. Mais Zaha est le talisman incontesté du Palais.

Et l’ancienne star des prêts de Cardiff City a levé le voile sur la façon dont son patron parvient à tirer le meilleur parti de lui.

« Notre relation est bonne, très bonne en dehors du terrain et je sais qu’il est très exigeant envers moi sur le terrain, alors j’essaie de faire de mon mieux », a-t-il ajouté. « Est-ce que je m’améliore ? Oui, parce que je ressens la pression de faire plus et de faire mieux parce qu’il attend plus de moi.

« J’ai l’impression de mieux performer sous pression parce que si je suis juste facile, alors les choses commencent à devenir un peu en forme de poire parce que je ne me mets pas cette pression et chaque jour, il exige de plus en plus de moi.

« Parfois, c’est ennuyeux, mais il veut le meilleur pour moi, alors j’essaie de faire de mon mieux. »

LIRE LA SUITE: La star de Chelsea craint que Tuchel ne rompe ses promesses alors que le stratagème de transfert en ligne de mire