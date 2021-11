L’ancien patron de Sheffield United, Chris Wilder, a plaisanté en disant qu’Aaron Ramsdale aurait pu sauver son travail s’il avait montré sa forme d’Arsenal avec les Blades.

Le n°1 d’Emirates et membre de l’équipe d’Angleterre excelle après un déménagement estival dans le nord de Londres et pour certains, cela a été une surprise.

.

Ramsdale reste en grande forme pour Arsenal

Ramsdale n’a pas eu le plus grand sort à Bramall Lane, mais les Gunners se sont séparés avec 24 millions de livres sterling pour le signer.

Ces frais, qui pourraient atteindre 30 millions de livres sterling, ont été bloqués malgré sa relégation de la Premier League lors d’une saison consécutive avec Bournemouth puis Sheffield United.

Et comme Trevor Sinclair a offert plus de soutien au tireur qui est maintenant en service international avec les Three Lions de Gareth Southgate, il a révélé la réaction de Wilder à sa forme.

Il a déclaré à talkSPORT Breakfast: « J’étais au match de Leicester et même le gardien de but, je doutais de ses capacités. Aaron Ramsdale, quand j’étais au King Power Stadium, a fait ce sauvetage mondial.

.

Ramsdale a eu un moment instable mais cela n’a pas encore coûté aux Gunners

«Il a montré de la personnalité, il plaisantait un peu avec les fans d’Arsenal. Je l’aimais mais je ne savais pas vraiment qu’il avait ça.

«En fait, le jour où nous diffusions, nous avions Chris Wilder derrière nous. Il diffusait pour un autre diffuseur et à la mi-temps, nous avons eu une petite conversation.

«Je me dis ‘wow, il joue bien, quel arrêt c’est’. Et Chris Wilder a dit : « écoutez, s’il avait joué comme ça pour moi, je serais peut-être encore en poste ».

.

Wilder est maintenant manager à Middlesbrough après avoir remplacé Neil Warnock

«Je pense qu’il est arrivé à Sheffield United, en a concédé deux au cours des six ou sept premières minutes, a eu une oscillation et ses performances ne se sont jamais vraiment rétablies.

« De toute évidence, Arsenal a vu quelque chose en lui et ses performances, l’a amené et, même si j’ai été critique, il a l’air d’être un gardien de but exceptionnel.

« Arsenal dans son ensemble, bravo Mikel Arteta, parce que je doutais qu’il ait la capacité de le faire et il a réussi à les renverser et ils sont sur une excellente course. »