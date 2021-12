Las Guerreras, un quart par la porte d’entrée

10/12/2021 à 22:09 CET

L’équipe espagnole avait besoin d’au moins un point contre la Croatie pour sceller sa qualification pour les quarts de finale de la Coupe du monde et Il a atteint son premier grand but ce vendredi avec une victoire 23-27 à Torrevieja et en a déjà cinq sans erreur. A tel point que ceux de José Ignacio Prades ne sont qu’à trois pas du titre.

CROATIE, 23

(9 + 14) : Tea Pijevic (p.), Stela Posavec (2, 1p.), Valentina Blazevic (7, 5p.), Ana Debelic (4), Larissa Kalaus (2), Katarina Jezic (2), Ana Turk (3) -à partir de sept-, Ivana Kapitanovic (ps), Tena Petika (2), Andrea Simara (1), Lara Buric et Paula Posavec.

ESPAGNE, 27

(12 + 15) : Merche Castellanos (p.), Carmen Campos (4), Sandy Cabral (6, 1p.), Irene Espínola (4), Kaba Gassama, Carmen Martín (4, 4p.), Jennifer Gutiérrez -sept initial-, Silvia Navarro (ps), Alicia Fernández (1), Ainhoa ​​​​Hernández (3), Sole López (4), Maitane Echeverria (1) et Paula Arcos.

ARBITRES

Karim Gasmi et Raouf Gasmi (France). Ils ont exclu deux minutes aux Croates Stela Posavec (9h53), Larissa Kalaus (11h25 et 53h08)), Ana Debelic (15h47 et 40h44) et Tena Petika (47h41 et 60h00) ) ; et l’Espagnole Carmen Campos (10h51), Ainhoa ​​​​Hernández (32h28 et 39h22).

MARQUEZ TOUTES LES CINQ MINUTES

2-1, 4-4, 5-7, 6-9, 8-10, 9-12 (repos), 12-15, 14-17, 17-20, 18-23, 19-27 et 23-27 (final).

INCIDENTS

Match correspondant à la deuxième et avant-dernière journée du Groupe IV du Tour Principal de la Coupe du Monde de Handball Féminin disputé au Palacio de los Deportes de Torrevieja (Alicante, Espagne).

Juste en attente Le match de mardi contre le Brésil avec la première place du groupe en jeu, Les « Guerreras » se qualifieront pour les demi-finales à Granollers contre le premier ou le deuxième du groupe IV avec le Danemark et l’Allemagne, qui détermineront également les deux premières places des leurs dimanche.

Avec deux penaltys par tête pour Carmen Martín et Valentina Blazevic, le match a commencé marqué par l’égalité (5-5 en 11′) jusqu’à ce que les arrêts d’un excellent Merche Castellanos (neuf dans la première partie) commencent à déséquilibrer l’équilibre.

L’inspiration de la Ciudad Real et la fermeté défensive en statique des Guerreras ont fait place à des minutes très positives qui ont permis d’établir le revenu le plus élevé à ce jour avec un espoir 6-10 en passant par 21′.

Les guerriers se sont régalés

Cependant, la Croatie a commencé à se sentir plus à l’aise en attaque et, avec deux autres buts à sept mètres de Blazevic, elle a réduit de moitié son désavantage après un but d’Ana Turk (8-10 en 25′). L’Espagne a réagi et Alicia Fernández a récupéré avec un superbe but après avoir envoyé un penalty dans les nuages ​​pour établir le 9-12 avec laquelle l’entracte a été atteint.

Les Guerreras sont revenus très actifs et ont prolongé leur avantage avec des buts de Sandy Barbosa et Irene Espínola (9-14) et ont répondu à la réaction des Balkans avec deux interceptions d’affilée pour reprendre cette nette avance au tableau d’affichage. passant par 38′ après le troisième but de pénalité de une Carmen Martín infaillible (12-17).

Les dauphins actuels ont souffert avec la deuxième exclusion suivi d’Ainhoa ​​Hernández (14-17 à la 40e minute), mais ils sont ressortis avec un match extraordinaire pour mettre la terre au milieu pour de bon. avec deux buts suivis de Sandy Barbosa et Sole López déchirés (19-27 à la 55e minute).

La Croatie n’a pas baissé les bras et a continué à se battre jusqu’au bout, ce qui lui a permis de clore le match avec un 4-0 partiel que l’équipe électronique a laissé en finale 23-27, ce qui ne l’a pas empêchée d’être exclue de la lutte pour certaines médailles auxquelles les Espagnoles aspirent fortement.