Las Heras argent au 5 000 mètres, Sotero bronze au disque

10/07/2021 à 20h03 CEST

Le Barcelonais Aarón Las Heras a remporté la médaille d’argent ce samedi lors de la finale du 5 000 mètres des Championnats d’Europe des moins de 23 ans. de Tallinn avec un temps de 13 : 43.14, à cinq secondes du champion, l’Allemand Mohamed Mohumed (13 : 38.69), et le canari Yasiel Sotero une médaille de bronze au disque avec un tir de 58,07.

Las Heras, qui il y a deux ans était le champion continental U-20 du même test, est entré dans la coupe de quatre qui s’est formée au milieu de la course, puis n’est pas sorti pour changer l’Allemand, et dans la dernière tour, il laissait derrière Baldvin Magnusson, troisième avec un record d’Islande (13 : 45.00).

Dans la même course – la finale s’est jouée en deux séries – les Espagnols Antonio López et Diego Bravo ont terminé aux 13e et 14e places avec des notes respectives de 14 : 42,07 et 15 : 04,66.

Le Canarien Yasiel Sotero, qui a été champion d’Europe U-18 et U-20, a mis la onzième médaille de la récolte espagnole avec un bronze U-23 grâce à un tir de 58,07 dans le disque final, dominé par le Slovène Kristjan Ceh avec 67,48, un record de championnat.