L’as italien Gianluigi Donnarumma qualifié de “phénomène” en tant que gardien de but prêt à terminer l’examen médical du Paris Saint-Germain au milieu de l’Euro 2020

Ben Foster a admis qu’il souhaitait être né avec les talents de Gianluigi Donnarumma alors que la star italienne est sur le point de signer pour le Paris Saint-Germain sur un transfert gratuit.

Le joueur de 22 ans est un agent libre après avoir décidé de quitter son club d’enfance, l’AC Milan.

Donnarumma a gardé huit draps vierges d’affilée pour l’Italie

Malgré son âge, il a fait 251 clubs pour la Serie A mais sa relation s’est rompue et a décidé de partir.

Donnarumma a joué pour l’Italie à l’Euro 2020, mais il terminera son transfert au PSG lundi.

Ils jouent leur dernier match de groupe contre le Pays de Galles dimanche, leur passage en huitièmes de finale étant déjà confirmé.

Donnarumma devrait signer pour le Paris Saint-Germain avec un examen médical qui aura lieu lundi

L’expert des transferts Fabrizio Romano a confirmé que l’examen médical aura lieu à Florence lundi et qu’il signera un contrat de cinq ans.

L’ancien gardien anglais Foster était impressionné par les talents de l’Italien.

S’adressant à talkSPORT, il a déclaré: «C’est un phénomène. Il mesure 6 pieds 5 pouces et semble avoir 40 ans maintenant et seulement 22. Il a déjà joué plus de 200 matchs pour l’AC Milan, ce qui est scandaleux.

« Je l’ai regardé à quelques reprises et je me suis fait un devoir de regarder quelques-uns de ses matchs la saison dernière, et il ne semble pas être affecté par quoi que ce soit.

Donnarumma a déjà été une star à l’Euro 2020 pour l’Italie

«Ce doit être un truc italien, comme Buffon, il se fera rejouer le ballon dans un match massif et ce n’est pas un truc.

“J’adorerais naître avec ce genre de capacité.”

Donnarumma n’a pas encore concédé de but à l’Euro 2020 et a gardé huit draps vierges d’affilée pour son pays.

Son bilan pour l’Italie est si bon qu’il n’a jamais encaissé plus d’un but dans un match qu’il a disputé en 28 apparitions.