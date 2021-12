Las mañanitas à la Vierge de Guadalupe 2021 Où le voir ?

. Une femme portant une robe à l’effigie de la Vierge de Guadalupe s’agenouille devant la basilique avant les célébrations de la fête de Notre-Dame de Guadalupe à la basilique de Guadalupe le 9 décembre 2020 à Mexico, Mexique.

L’une des célébrations de la foi les plus importantes et les plus profondément enracinées des Mexicains est l’hommage à leur sainte patronne, la Vierge de Guadalupe. Cette fête catholique sera célébrée les 11 et 12 décembre 2021, dans chacun des coins du pays aztèque, ainsi que dans de nombreux pays latins, et certaines parties du monde qui rendent hommage et adoration à cette vierge.

Dans la tradition de la fête, il y en a une très particulière, et c’est le chant de la chanson Mañanitas à la vierge noire à la manière d’une ranchera. La chanson d’anniversaire populaire est chantée par des artistes célèbres du pays dans la nuit du 11 décembre dans la basilique de Guadalupe même.

Où suivre les activités des 11 et 12 décembre à la Basilique de Guadalupe ?

Cette année, la contingence pour le virus COVID-19 se poursuit, et plus encore pour la nouvelle souche qui circule dans le monde, l’omicron. Dans tout ce contexte sanitaire, la Basilique de Guadalupe rouvrira ses portes aux pèlerins les 11 et 12 décembre, mais toutes les mesures et protocoles de biosécurité nécessaires seront pris pour éviter à nouveau une contagion massive de la maladie.

Selon Excelsior, cela a été fait savoir par le recteur de la basilique, Monseigneur Salvador Martínez Ávila, qui a indiqué que cette année il ne sera pas autorisé de passer la nuit dans le sanctuaire, et que les personnes qui veulent voir l’image de la Vierge doit passer en continu et une fois.

Concernant la traditionnelle sérénade d’anniversaire à la Vierge, Las Mañanitas, le monseigneur a déclaré que la messe de minuit sera préenregistrée et diffusée sur les plates-formes de l’enceinte, ainsi qu’à la télévision ouverte.

« Ils seront déjà préparés, ils seront déjà préenregistrés et seront diffusés sur les plateformes de la Basilique et aussi par des instances de télévision ouvertes qui aiment le faire, puisque le signal est gratuit », a-t-il déclaré en présentant les détails de la célébration. dans la Basilique de Guadalupe 2021, Monseigneur Salvador Martínez Ávila.

Pour éviter les foules, il a invité les gens à se rendre à la basilique de Guadalupe à d’autres dates que les 11 et 12 décembre et a rappelé que vous pouvez participer aux appels via le site Web du lieu, ainsi que sur les comptes de réseaux sociaux.

On sait que, pour cette occasion, les classiques mañanitas à la Vierge de Guadalupe seront interprétées par Aracely Arámbula, et ceux qui voudront profiter de la dédicace musicale pourront la voir sur TV Azteca.

Sandra Smester, responsable du contenu de la chaîne de télévision, a commenté : « Aracely Arámbula sera à nouveau avec nous pour chanter et Margarita la déesse de Cumbia. Aracely est mon amie depuis longtemps, quand je l’appelle elle vient toujours, elle est très dévote et la chanson qu’elle va interpréter cette année est écrite spécialement pour la Vierge, elle est originale et a à voir avec la pandémie , avec tous ceux d’entre nous qui ont perdu quelqu’un », a commenté l’exécutif.

Les chanteurs qui chanteront les Mañanitas seront Aída Cuevas, Germán Montero, Valeria Cuevas, Alexander Acha, Edith Márquez, Aracely Arámbula, La Adictiva, Joss Favela et Margarita La Diosa de la Cumbia.

L’émission sera diffusée le samedi 11 décembre à 22 h 45, et il y aura d’autres invités.

Après Las Mañanitas, la chaîne de télévision clôturera l’année avec des spéciaux Noël et Nouvel An, et prépare déjà les programmes pour 2022.

Enfin, on sait qu’une autre chaîne qui rejoindra la transmission de la sérénade à la vierge est la chaîne Las Estrellas (chaîne 2) à 23h00 le samedi 11 décembre.

Il y aura Lucero, Mijares, Erik et Mía Rubín, Carlos Rivera, María Victoria, Gala Montes, Guadalupe Pineda, Pandora, Patricia Manterola, José Luis Duval, Carolina Ross et Daniela Romo, accompagnés de Mariachi Gama Mil.

Si vous souhaitez le voir en ligne, vous pouvez voir les Mañanitas en direct depuis une plate-forme numérique en entrant sur Facebook, YouTube ou via la page officielle de la Basilique de Guadalupe, dans les liens suivants :

Site officiel de la Vierge de Guadalupe

Chaîne Youtube

la page Facebook

Quelle est l’histoire du cantique à la vierge ?

L’histoire de cet événement musical est liée à l’histoire de la télévision mexicaine, puisqu’ils étaient télévisés depuis leur origine en 1951, malgré le fait que les téléviseurs n’étaient pas un appareil courant dans les foyers mexicains à cette époque.

Dans une interview avec l’hebdomadaire religieux Desde la Fe, Carlos Salinas Saucedo, qui était le producteur de la couverture télévisée « Las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe de 1951 à 1997 », a commenté que, à ses origines, l’événement avait peu d’organisation et avait un micro ouvert avec lequel les artistes semblaient chanter à la Vierge pour leur propre compte.

« Tout était spontané, il n’y avait pas d’organisation. Il y avait un microphone installé dans la collégiale et n’importe quel artiste ou trio chantait n’importe quelle chanson, quelle qu’elle soit, puis ils partaient. C’est ainsi que Ferrusquilla est arrivé, et d’autres artistes, je me souviens même d’un homme qui jouait des mélodies en frappant sa scie et chantait », a déclaré Salinas.

Le producteur a mentionné que le grand changement s’est produit par « accident » en 1955, grâce à Rafel Solana, qui a annoncé par erreur qu’il était 10 minutes avant minuit, et que ce serait le moment où « tout le peuple du Mexique chantera Las Mañanitas à la Vierge de Guadalupe ». Salinas Saucedo rappelle que lors de la production, ils disposaient d’une caméra et d’un équipement d’éclairage pour éclairer la basilique, et qu’ils disposaient d’un microphone et d’un moniteur pour organiser le chant de Las Mañanitas.

« Ensuite, un technicien a levé le moniteur et les gens se sont rassemblés pour le voir, alors j’ai mis un microphone et j’ai dit à Gustavo Olguín ‘montez sur le toit du camion et organisez des Mañanitas.’ Gustavo était très doué pour ça. Il a enlevé sa casquette et a dit aux gens : ‘Chonsons des Mañanitas’ et ils ont fait une petite répétition et ont compté ‘un, deux, trois…’ et ils ont tous chanté », a déclaré Salinas Saucedo dans l’interview, a rapporté Milenio.

Le producteur a assuré que c’était ainsi qu’étaient les premières Mañanitas improvisées à la Vierge de Guadalupe, de l’extérieur de la Basilique, car à cette époque il n’y avait pas de relations entre le gouvernement du Mexique et le Saint-Siège, il était donc interdit de transmettre de l’intérieur du enceinte.

Salinas Saucedo a mentionné dans l’interview que, pour l’année 1956, Guillermo Schulemburgk, qui était abbé de la basilique de Guadalupe, a autorisé la production à amener un groupe d’artistes à chanter Las Mañanitas à minuit le 12 décembre. Le producteur a mentionné que parmi les premiers chanteurs invités se trouvaient Lola Beltrán, María Victoria, Juan Torres, Tomás Méndez et Amalia Mendoza ‘La Tariácuri’. « Mon problème, alors, était d’organiser tous les artistes qui voulaient participer à Las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe pour deux raisons : parce qu’ils voulaient chanter devant la Vierge et parce que tout le Mexique les voyait. Ensuite, des caméras sont venues d’autres pays », a déclaré Salinas Saucedo.

