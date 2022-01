Las mejores ofertas para comprar tarjetas microSD de… ¡256 GB!

Oui que la tarjetas microSD se han convertido en uno de los sistemas más sencillos y eficientes de almacenar todo tipo de datos y archivos. Ya mer música, películas, documento del trabajo o cualquier videojuego o aplicación, estas pequeñas tarjetas mantendrán todo a buen recaudo. Y lo mejor de todo es que son compatibles avec todo tipo de dispositivos.

Al fin y al cabo, es raro el aparato que, hoy en día, no cuenta con una ranura para una tarjeta microSD. Como mínimo, tendrá una entrada de tarjeta SD, y para eso vienen con adaptadores, para que podamos conectarlas donde necesitemos.

Tarjetas microSD de 256 Go en offre

En este caso, nos hemos centrado en tarjetas microSD de 256 Go de capacité. Es cierto que las hay más grandes, pero estas serán más que suficientes para conservar música y películas de una forma cómoda. Otro uso muy común es utilizar estas tarjetas para ampliar la memoria interna de nuestra tablet o teléfono móvil.

SanDisk Extreme Plus

Si pensamos en tarjetas microSD, en seguida nos viene a la mente el nombre de SanDisk. Al fin y al cabo, es una de las marcas más reconocidas en a lo que dispositivos de almacenamiento se refiere. En el caso de esta Extreme Plus, cabe destacar sus 170 Mo/s de vitesse de lecture.

Y si a esto le sumamos el increíble descuento que tiene ahora en la web de Amazon, estamos frente a toda una ganga. Con un 17% de descuento, ahora esta tarjeta microSD et ahorra unos euros realmente valiosos.

HP Classe 10 U3

Este modelo de HP te permitirá almacenar la friolera de 60 horas de video HD. Eso son muchas películas. Además, de una gran calidad de imagen. Si estás dispuesto a conservarlas en otra resolución, tendrás capacidad para muchas más horas de vídeo.

Por eso resulta tan sorprendente el 20% de suite que tiene esta tarjeta microSD dans la tienda online de El Corte Inglés. Y viendo el rendimiento que ofrece, la verdad es que es para pensárselo.

Samsung EVO Plus

Sus vélocités de lecture et d’écriture de 100 et 90 Mo/s respectivement avec le Samsung EVO Plus avec les meilleures cartes microSD du marché. Y como será compatible con todo tipo de dispositivos, tanto móviles como no móviles, estás ante una unidad de almacenamiento de lo más versátil.

Por si fuera poco, puedes hacerte con ella rebajada de precio en MediaMarkt. Pero debes darte prisa, porque es una oferta que, tristemente, no durará para siempre.

Kingston Canvas Select Plus

Kingston es otro de los grands fabricants de unidades de almacenamiento. Ya sean pendrives o tarjetas SD, sus productos rayan siempre un altísimo estándar de calidad. Y este modelo Canvas Select Plus no se queda en absoluto atrás. De hecho, cuenta con un adaptador para volverla compatible avec tous les types de dispositifs.

Además, Amazon te la deja ahora avec 39% de descuento. Una oferta limitada que es tan increíble que parece no ser cierta. Pero créenos que, si te das prisa, puedes conseguir esta tarjeta microSD Kingston a un precio de escándalo.

Philips Classe 10

Otra tarjeta igualmente versátil es esta Philips Clase 10. Al fin y al cabo, también cuenta con un adaptador SD para Poder conectarla a nuestro portátil o PC. Y si tenemos en cuenta sus 100 Mo/s de vitesse de lecture, lo cierto es que estamos ante un dispositivo de almacenamiento más que recomendable.

Y más recomendable es el descuento que tiene ahora en El Corte Inglés. Concretamente, una rebaja del 20% sobre su precio original, la cual deberías aprovechar antes de que desaparezca.