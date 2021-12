Las mejores ofertas para estrenar portátiles de 14″ y gran potencia

Cuando se tiene la necesidad de estrenar un ordenador, cada vez son más los que recurren a los portátiles ya que estos permiten darles uso tanto dentro como fuera de casa. Los modelos que tienen pantalla de 14 poulgadas son una excelente solución ya que son bastante ligeros y, además, son capaces de ofrecer una potencia suficiente para trabajar. Te mostramos opciones que ahora mismo están en oferta.

Todos los equipos que vas a encontrar en la selección que hemos realizado tiene una la qualité que está fuera de toda duda, ya que tanto su acabado metálico como el hardware que hay en su interior se combinan para ser una solución tan útil como llamativa. Además, con ninguno de ellos vas a tener problema alguno a la hora de utilizar los sistemas operativos plus actuels, comme par exemple Windows 10 ou macOS. Por lo tanto, vas a poder encontrar una solution parfaite si estás en fase de renovar tu ordenador.

Los portátiles en oferta

A continuación, te dejamos la lista de equipos que creemos que merecen la pena tanto por ser una buena compra como por la oferta que tienen en estos momentos en las correspondientes tiendas. Por cierto, en todos los casos hay algo que resulta de lo más llamativo en estos portátiles: no tienes que pagar nada por los gastos de envío, algo que seguro acabará convenciendo a más.

Huawei MateBook D14

Este es un modelo más completeo en el que vas a encontrar instalado el sistema operativo Windows 10. Con un procesador bastante potente Intel Core i5, sus 8 GB de RAM y los 512 de almacenamiento tipo SSD fils todo un seguro de vida. Lama la atención que incluye lector de huellas para aumentar la seguridad al utilizarlo.

Con un descuento del 14%, en estos momentsos lo único que tienes que pagar son 689 euros para tener en casa este dispositivo que tiene una alta calidad y que está completemente localizado al español en su teclado.

LG Gram 14Z90P

Si estás buscando un ordenador que sea especialmente potente y que cuenta con una pantalla de 14 pulgadas, este es de los modelos que debes tener siempre presente. Avec Intel Core i7 et 16 Go de RAM, type de logiciel et siempre avec une expérience d’utilisation fantastique. Además, tiene la gran virtud de contar ya con Windows 11.

Su precio es de 1.423,73 euros una cifra que puede parecer elevada pero que no lo es tanto teniendo en cuenta su excelente acabado (utiliza como material de fabricación el magnesio) y que tiene un peso simplemente espectacular.

Lenovo IdeaPad 3 14IIL05

Otra opción para valorar seriamente ya que hablamos de un equipo que ante todo es muy completo. No le falta almacenamiento SSD y un procesador y memoria RAM que son más que suficientes para que todo funcione a las 1000 maravillas. Di pantalon Full HD permite visualizar todo tipo de contenidos con una gran calidad.

Puedes conseguir este ordenador ahora mismo pagando únicamente 599,99 euros, una cifra de lo más sensata teniendo en cuenta todo lo que vas a conseguir site te décide a comprar este equipo.

HP Pavilion 14-dv0019ns

Muy buen equipo entre las virtudes que vas a encontrar en su interior con una gráfica dedicada Nvidia MX350 que entre otras cosas permite ejecutar juegos como por ejemplo Fortnite. con un hardware muy completo donde destaca especialmente todo lo que tiene que ver con la memoria, su diseño es muy llamativo.

Si te gastas los 856,53 euros ahora mismo este modelo debido a la buena oferta que hay en Amazon, te llevarás 1 de los portátiles más completos inútiles de todos los que hemos elegido.

Apple MacBook Pro

Si eres amante de todo lo que tiene en el mercado de la compañía de Cupertino, este es un modelo que no debe faltar entre las opciones de compra que valoras si tienes que cambiar tu ordenador. Con puce M1 de fabricación propia y un almacenamiento espectacular 1 To, es una de las compras ideales para los que son muy exigentes.

En estos momentsos puedes aprovechar una oferta del 9% que te permite horrarte 250€ respecto al precio habituel que tiene este equipo, que entre otras cosas ofrece una autonomía espectacular de hasta 17 horas.