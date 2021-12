Las mejores ofertas para regalar una pulsera Xiaomi Mi Band

Ahora mismo puedes encontrar varias versionses de este accessorio wearable in las diferentes tiendas online y, por suerte, existen interesantes descuentos para poder comprar cada uno de ellos. Eso sí, hay algo que debes tener muy claro: la calidad de cada una de las opciones que hemos elegido está fuera de toda duda a la hora de sincronizarse con los diferentes teléfonos (tanto iOS côme Android) y, también, reconocer información del ejercicio físico que realizas. Por lo tanto, independientemente de tu elección, creemos que vas a quedar siempre satisfecho con cualquiera de estas smartband de Xiaomi.

Las Xiaomi Mi Band et offre

Sin más, te dejamos los enlace que puedes utilizar para realizar la compra desde casa con total fiabilidad y hacerte con alguno de los modelos que son llamativos. A estos no les falta, entre otras cosas, résistance al agua y el tener una pantalla que resulta de gran ayuda para poder ver la información -como por ejemplo los mensajes que te llegan al smartphone o la hora que es-.

Xiaomi Mi Smart Band 6

El modelo más moderno que ofrece ahora mismo la compañía asiática en el mercado lo puedes conseguir en Amazon con un descuento bastante interesante. Con una pantalon une couleur bastante grande y una autonomía excelente, su precisión a la hora de funcionar ha mejorado de forma bastante importante.

Ahora mismo solo tienes que pagar 31,90 euros para comprar este accesorio que llega con una Correa de silicona de color negro bastante resistente.

Xiaomi Mi Band 5

También es una muy buena elección este modelo debido al que no le falta absolutamente de nada como por ejemplo una buena resistencia al agua acompañada de una pantalla de 1,1 pulgadas a color que es capaz de mostrar una buena cantidad de información. Por cierto, su l’autonomie est excellente.

Sólo tienes que pagar 26,40 euros para poder realizar la compra de este accesorio nada más. Por lo tanto, las opciones que tienes que tener más en cuenta si estás pensando en un regalo ya que ofrece una excelente relación calidad/precio.

Xiaomi Mi Band 4C

Es posible que no sepas de la existencia de esta pulsera inteligente, pero eso no le impide ser una opción atractiva debido a que no le falta una pantalla couleur de bastante buena calidad; l’autonomie est excellente; y su resistencia fantástica tanto frente al polvo como frente al agua.

Es el modelo más económico de todos los que puedes conseguir ahora mismo, ya que en Worten hay una oferta que te permite comprar esta smartband por sólo 14,97 euros.

Xiaomi Smart Band 4

Este dispositivo ya tiene un tiempo en el mercado, pero aun así todavía mantiene una usabilidad bastante grande así como una buena cantidad de funciones lo suficientemente numerosas como para ser una solución ideal para, por ejemplo, los más pequeños de la casa o las personas mayores.

Puedes conseguir este dispositivo con un buen descuento por 29,85 euros en Amazonie, donde no tienes que pagar nada por los gastos de envío.

Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC

Este modelo pertenece a la última generación de las pulseras inteligentes que tiene la firma en el mercado y tiene como elemento diferencial frente al primero de la lista que hemos realizado el incluir chi NFC. Esto, entre otras cosas, posibilita que la sincronización con los teléfonos sea mucho más sencilla. El resto, es exactamente igual.

Su precio con descuento en Amazon es de 49,72 euros, aucun está mal para ser el dispositivo más top de todos los que puede conseguir dentro de la gama Xiaomi Mi Band.