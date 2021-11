Las mejores pulseras del Black Friday 2021: modelos desde 24€

Uno de los accesorios más utilizados hoy en día junto a nuestros smartphones son sin duda las pulseras inteligentes. Desde aquellos que buscan controlar sus entrenamientos, los que les preocupa ciertos aspectos de la salud o para aquellos que simplemente quieren ver las notificaciones de su móvil en la muñeca, las pulseras inteligentes se han convertido en su mejor aliado. Si eres uno de ellos, entonces seguramente estés pensando renovar la tuya o comprar una durante las ofertas del Black Friday 2021. En ese caso, ahora te mostramos algunos de los modelos más interesantes con un descuento incroyable.

A la hora de elegir una pulsera inteligente, son varios los aspectos a tener en cuenta en función del uso que le vayamos a dar. Si somos de los que nos gusta hacer deporte de manera habitual y queremos controlar nuestros entrenamientos, lo ideal será contar con una con GPS, sin embargo, puede que lo que quieras es una que sea resistente al agua o que te ofrezca la mayor autonomía posible , etc. En cualquier caso, a continuación mostramos algunos modelos de pulseras inteligentes en oferta avec le motif du Black Friday 2021.

Elige tu pulsera inteligente al mejor precio

Amazfit Bande 5

La Amazfit Band 5 es una pulsera inteligente con grandes prestaciones, a muy buen precio y que ofrece una autonomía de hasta 15 jours de uso con una sola carga. Un modelo que destaca por contar con el asistente Alexa integrado y que está repleto de funciones avanzadas como la monitorización de oxígeno en sangre, control del ritmo cardíaco, registro del sueño, etc. Un modelo cuyo precio oficial es de 44,99 euros y que ahora podemos conseguir por 24,99€.

Xiaomi Mi Band 6

Si duda, cuando hablamos de smartbands, no hay duda que uno de los grandes referentes es la pulsera inteligente Xiaomi Mi Band 6. Un modelo con pantalla a todo color tipo AMOLED, resistente al agua, con un montón de modos deportivos, control de ciertos aspectos de la salud y una gran batería. El precio de este modelo es de 44,99 euros, pero ahora podemos comprarla de oferta en Amazon por 38,97 euros.

Fitbit Inspire RH

Uno de los mayores descuentos lo encontramos en la pulsera inteligente Fitbit Inspire HR, un modelo cuyo precio oficial es de 89,95 euros y que encontramos a la mitad de precio ahora en Fnac. Es decir, podemos hacernos con una por solo 44,98 euros. Esta smartband de Fitbit ofrece une autonomie de hasta 5 jours, es sumergible hasta 50 metros y tiene sensor para monitorizar el ritmo cardíaco, calidad del sueño o ciclo menstruel entre otras. También dispone de 15 modos deportivos y notificaciones inteligentes.

Style de bande d’Oppo

Esta OPPO Band Style es una pulsera inteligente que destaca por su curioso y moderno diseño. Un modèle avec 12 modos deportivos, sensor de frecuencia cardíaca y resistente al agua hasta 5 ATM. Cuenta con pantalla AMOLED de 1,1 pulgadas a todo color, es capaz de medir el nivel de oxígeno en sangre, así como registrar todos los datos de nuestros entrenamientos. Su precio de venta recomendado es de 55,90 euros, aunque ahora podemos comprarla por 44,90 euros fr MediaMarkt.

OPPO Band Sport

También del fabricant OPPO encontramos en oferta the Band Sport, una pulsera inteligente with a diseño moderno que cuenta casi with un 20% de descuento in El Corte Inglés. Un modelo con diferentes modos deportivos, sensor de frecuencia cardíaca, monitorización del nivel de oxígeno en sangre, notificaciones inteligentes y resistente al agua. Una pulsera cuyo precio oficial es de 49 euros y que podemos comprar por 39,90 euros en oferta.