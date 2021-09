L’AS Monaco accueille l’Olympique de Marseille

09/10/2021 à 21:02 CEST

Les Marseille voyage ce samedi à Stade Louis II se mesurer avec Monaco à son cinquième tour de Ligue 1, qui débutera à 21h00.

Les AS Monaco arrive avec des esprits renforcés pour le match de la cinquième journée après avoir gagné à l’extérieur de son terrain par un score de 1-2 à Troyes dans le Stade de l’Aube, avec un objectif de Sofiane Diop. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté l’un des quatre matches disputés à ce jour en Ligue 1 et ont réussi à inscrire trois buts pour et cinq contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Olympique de Marseille a été imposé à AS Saint Etienne 3-1 lors de leur dernier match de la compétition, avec autant de Gerson, Cengiz Sous et Matteo Guendouzi, alors il espère répéter le tableau d’affichage, cette fois dans le stade de la AS Monaco. Sur les trois matchs qu’il a disputés cette saison de Ligue 1, le Olympique de Marseille il en a remporté deux et a marqué cinq buts contre et en a marqué huit en faveur.

En se concentrant sur la performance en équipe à domicile, le AS Monaco ils ont perdu une fois et fait match nul une fois en deux matchs joués jusqu’à présent, des chiffres qui montrent la faiblesse de l’équipe dans les matchs à domicile et donnent à leur tour de l’espoir aux visiteurs. Aux sorties, le Olympique de Marseille a réussi à gagner dans sa seule date à l’extérieur de ce que nous avons en compétition.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés auparavant au domicile de AS MonacoEn fait, les chiffres montrent 11 victoires, neuf défaites et cinq nuls pour l’équipe à domicile. De même, la séquence des locaux est remarquable, qui ont remporté deux matchs de suite à domicile contre le Marseille. La dernière fois que ces équipes se sont rencontrées dans ce tournoi, c’était en janvier 2021 et le match s’est terminé sur un résultat de 3-1 pour les hôtes.

Actuellement, entre AS Monaco et le Olympique de Marseille il y a une différence de trois points dans le classement. Les AS Monaco il arrive au meeting en quatorzième position avec quatre points au casier. De son côté, l’équipe visiteuse est cinquième avec sept points.