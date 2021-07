L’AS Monaco achève la signature de l’attaquant de l’AZ Alkmaar Myron Boadu

in

Le transfert de Myron Boadu de l’AZ Alkmaar à l’AS Monaco est désormais terminé, comme l’a confirmé Fabrizio Romano sur Twitter.

Le club de Ligue 1 était enfermé dans des négociations depuis plus de deux semaines, mais son déménagement dans le sud de la France est maintenant dans sa phase finale.

Le tweet de Romano indique qu’un accord avec le club néerlandais a été conclu, tandis que les conditions personnelles ont également été respectées. Un examen médical et les derniers documents devraient être finalisés au cours de ce week-end.

Myron Boadu est un prospect passionnant

Rejoignant l’académie AZ à 13 ans, Boadu a gravi les échelons avec le club néerlandais avant de faire ses débuts en équipe première en mai 2018, jouant 25 minutes au terme d’une victoire 6-0 contre le PEC Zwolle.

Le jeune attaquant a commencé la saison suivante en excellente forme, marquant trois buts et aidant deux dans les cinq premiers succès de l’AZ, cependant, une blessure à la cheville l’a exclu pour la grande majorité du reste de la campagne.

Une belle saison 2019/20 a suivi, Boadu marquant 20 buts toutes compétitions confondues. L’année dernière a été tout aussi fructueuse pour l’attaquant prometteur. Le joueur de 20 ans a marqué 15 fois en 31 matchs d’Eredivisie.

Monaco Fight Off Compétition tardive

Le tweet de Romano a confirmé que l’intérêt tardif de l’OGC Nice pour l’attaquant prolifique ne se concrétisera en rien, Monaco remportant la course.

Monaco est très ambitieux après le quasi-échec de la saison dernière à la gloire de la Ligue 1, et il semble que Boadu soit une signature qui augmentera certainement leurs chances d’aller plus loin.

Style de jeu

Selon un rapport de Total Football Analysis, Boadu est un attaquant explosif et puissant, qui aime briser les lignes et se placer derrière les défenses adverses.

Malgré son succès en agissant de cette manière, Boadu a tendance à s’enfoncer plus profondément et à connecter le jeu. Cela fait de lui un joueur très difficile à marquer et une réelle menace dans les scénarios d’attaque.

