L’AS Monaco bat le SK Sturm Graz 1-0

17/09/2021 à 8h59 CEST

Les Monaco a remporté son premier match de la phase de groupes de la Ligue Europa 1-0 à domicile, disputé ce jeudi au Stade Louis II. Avec ce résultat, l’équipe monégasque est première avec trois points et la Graciense quatrième et sans points en fin de match.

Au cours de la première mi-temps, aucun des joueurs de chaque équipe n’a marqué, le résultat est donc resté à 0-0 pendant les 45 premières minutes.

Dans la deuxième partie, la chance est venue pour lui AS Monaco, qui a créé son lumineux avec un peu de Krepin diatta à la 66e minute, mettant fin au duel avec un résultat final de 1-0.

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. Par le AS Monaco sauté du banc Caio Henrique, Cesc Fabregas, Alexandre Golovine, Wissam Ben Yedder et Youssouf Fofana remplacement Ismail Jakobs, Wilson isidor, Martin Gelson, Kévin Volland et Eliot Matazo, tandis que les changements de l’équipe visiteuse ont été Manprit sarkaria, Anderson Niangbo, Lukas Jager, Alexandre Prass et Niklas Geyrhofer, qui a sauté sur le terrain pour Jakob Jantscher, Kelvin Yeboah, Jusuf Gazibegovic, Otar Kiteishvili et Grégory Wuthrich.

L’arbitre a averti par un carton jaune de Ismail Jakobs par le Monaco déjà Grégory Wuthrich et Alexandre Prass par l’équipe Graciense.

Le deuxième jour le AS Monaco jouera contre Société réelle à la maison et le SK Sturm Graz jouera son match contre lui PSV à la maison.

Fiche techniqueAS Monaco :Alexander Nubel, Ruben Aguilar, Strahinja Pavlovic, Guillermo Maripán, Ismail Jakobs (Caio Henrique, min.46), Gelson Martins (Aleksandr Golovin, min.46), Aurelien Tchouameni, Eliot Matazo (Youssouf Fofana, min.73), Krepin Diatta , Kevin Volland (Wissam Ben Yedder, min.61) et Wilson Isidor (Cesc Fabregas, min.46)SK Sturm Graz :Jorg Siebenhandl, Jusuf Gazibegovic (Lukas Jager, min. 71), David Affengruber, Gregory Wuthrich (Niklas Geyrhofer, min. 78), Amadou Dante, Ivan Ljubic, Stefan Hierlander, Jon Gorenc-Stankovic, Otar Kiteishvili (Alexander Prass, min. 71), Jakob Jantscher (Manprit Sarkaria, min.61) et Kelvin Yeboah (Anderson Niangbo, min.71)Stade:Stade Louis IIButs:Krepin Diatta (1-0, min. 66)