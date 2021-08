L’AS Monaco bat Troyes 1-2 au stade de l’Aube

29/08/2021 à 15h01 CEST

Les Monaco a remporté le Troyes 1-2 lors du match disputé ce dimanche dans le Stade de l’Aube. Les Troyes Il a affronté le duel avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 1-1 lors du dernier match joué contre le Course de Strasbourg. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le AS Monaco il a été battu 0-2 lors du dernier match qu’il a joué contre le Course de Lens. Avec ce résultat, l’ensemble ESTAC est vingtième, tandis que le Monaco il est douzième à la fin du match.

La rencontre a commencé d’une manière favorable pour lui AS Monaco, qui a ouvert le tableau de bord avec un peu de Sofiane Diop, clôturant ainsi la première mi-temps avec un 0-1 à la lumière.

La deuxième partie du duel a commencé de manière positive pour lui Troyes, qui a mis les tables avec un but dans son propre but de Ruben Aguilar à 51 minutes. Cependant, l’équipe visiteuse a pris l’avantage à la 58e minute avec un nouveau but de Sofiane Diop, réalisant ainsi un doublé, terminant la confrontation avec un résultat final de 1-2.

Dans le chapitre des changements, les joueurs de la Troyes qui sont entrés dans le jeu étaient Issa Kabore, Karim Azamoum, Brandon domingues et Lévi lumeka remplacement Dylan chambost, Oualid El Hajjam, Maman Baldé et Giulian Biancone, tandis que les changements dans le Monaco Ils étaient Wilson isidor, Axel disasi, Chrislain Matsima, Eliot Matazo et Ismail Jakobs, qui est entré pour remplacer Jean Lucas, Guillermo Maripan, Benoit Badiashile, Martin Gelson et Sofiane Diop.

L’arbitre a montré trois cartons jaunes, dont un au Troyes (Oualid El Hajjam) et deux à Monaco (Guillermo Maripan et Aurélien Tchouameni).

Avec ce résultat, le Troyes reste avec un point et le Monaco il monte à quatre points.

L’équipe qui a joué le duel à domicile sera mesurée le lendemain avec le FC Metz, Pendant ce temps, il AS Monaco jouera contre lui Olympique de Marseille.

Fiche techniqueTroyes :Alexander Nubel, Ruben Aguilar, Benoit Badiashile, Guillermo Maripán, Caio Henrique, Aurélien Tchouameni, Youssouf Fofana, Jean Lucas, Wissam Ben Yedder, Gelson Martins et Sofiane DiopAS Monaco :Gauthier Gallon, Yoann Salmier, Oualid El Hajjam, Jimmy Giraudon, Giulian Biancone, Romenique Kouame, Dylan Chambost, Florian Tardieu, Renaud Ripart, Yoann Touzghar et Mama BaldeStade:Stade de l’AubeButs:Sofiane Diop (0-1, min. 40), Ruben Aguilar (1-1, min. 51) et Sofiane Diop (1-2, min. 58)