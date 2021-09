L’AS Monaco, deuxième obstacle pour la Real Sociedad

in

29/09/2021 à 10h15 CEST

La Real Sociedad d’Imanol Alguacil reçoit l’AS Monaco lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Ligue Europa après avoir signé un match nul contre le PSV (2-2) lors de la première de l’édition 2021/22. Les Monégasques sont, a priori, le rival le plus coriace pour sceller la première place du groupe B : ils ont perdu contre Shakhtar Donetsk lors du dernier tour de qualification et n’ont pas pu atteindre la Ligue des champions.

Les Basques, qui Ils ont un Mikel Oyarzabal en état de grâce en ce début de parcours, atteindre l’engagement européen avec une grande dynamique et une deuxième place honorable en Liga. Ils ajoutent deux victoires consécutives et ils ont remporté cinq de leurs sept derniers matchs officiels depuis leur défaite contre Barcelone au Camp Nou lors de la première de LaLiga.

Les Monégasques, de leur côté, ont entamé la saison avec beaucoup de doutes, mais Ils n’ont perdu qu’un match lors des sept derniers et ont battu Sturm Graz lors de la première journée de la Ligue Europa : actuellement les leaders du groupe B et sont en huitième position de Ligue 1. C’est la première fois que Basques et Monégasques se rencontrent en match officiel : La Real Sociedad a battu les hommes de Niko Kovac 2-1 lors de la dernière pré-saison amicale.

Transférer la dynamique de la Liga à la Ligue Europa

Les txuri-urdin Ils veulent profiter de la belle dynamique de l’équipe pour toucher l’AS Monaco et être leader de leur groupe en Ligue Europa avant la pause de l’équipe nationale.. Avec un point de moins que le Real Madrid en Liga, ceux d’Imanol Alguacil veulent aussi ajouter une victoire à El Coliseum ce week-end et mettre la pression sur l’équipe blanche et, pourquoi pas, laisser les leaders à la pause.

Ceux de Saint-Sébastien se sont accrochés à Mikel Oyarzabal, qui a inscrit cinq buts et une passe décisive jusqu’à présent cette saison.. L’équipe de jeunes est le joueur le plus en forme et a donné un total de huit points (sur les 16 totaux) à l’équipe de LaLiga.