L’AS Monaco vise sa première victoire en Ligue 1

13/08/2021 à 12:00 CEST

L’AS Monaco de Niko Kovac vise la première victoire en Ligue 1 2021/22 après avoir raté un match nul contre Nantes (1-1) lors des débuts. Avec pour objectif la Ligue des champions, où ils affronteront le Shakhtar Donestk au tour final après avoir abandonné le Sparta Prague, les Monégasques veulent être à nouveau compétitifs dans le tournoi national et se battre pour le titre avec le PSG, le grand favori.

L’équipe de France, qui a Golovin, Ben Yedder ou Sidibé comme figures principales, ils affronteront Lorient, qui a également fait match nul (1-1) contre Saint-Étienne lors de la première journée. Pour leur deuxième saison en Ligue 1 après la promotion, les hommes de Christophe Pélissier veulent reprendre des forces à domicile pour assurer la permanence : ils ont réalisé 76,2% de leurs points au stade du Moustoir..

Côté monégasque, l’arrivée de Myron Boadu du football néerlandais marque le pas. Bien qu’elle n’ait pas le potentiel du PSG, l’équipe de Niko Kovac a laissé de bons sentiments la saison dernière : atteint la finale de la Coupe et se bat jusqu’au bout pour le titre de Ligue 1, qui s’est finalement retrouvé en possession du LOSC Lille.

Une dynamique gagnante pour continuer à grandir

L’AS Monaco 2021/22 sera en compétitions européennes. Quoi qu’il arrive dans le duel contre le Shakhtar, les Monégasques sont assurés de leur présence dans les tournois de l’UEFA : s’il gagne, il entrera en phase de groupes de la Ligue des champions ; s’il perd, à la Ligue Europa.

Contre Lorient, Niko Kovac est favori sur le papier : ils ont 23 matches de Ligue 1 sans défaite (17 victoires et 4 nuls) et n’ont plus perdu contre Lorient depuis la saison 2015/16. Depuis, il s’est imposé dans cinq des six confrontations directes et a toujours gagné à domicile, toutes avec des résultats volumineux : 0-2 en 2015/16, 0-3 en 2016/17 et 2-5 en 2020/21.