Las Neiges Catalanes démarre la saison avec beaucoup d’enthousiasme dans les 9 stations qui la composent

23/11/2021

Le à 13:06 CET

Miguel Centeno

Après la présentation faite à Barcelone par la main de Jérôme Meunier et Antoine Martin, directeur de la station de ski et responsable du Tourisme des Angles ont présenté avec beaucoup d’enthousiasme après la dernière mauvaise saison due à la pandémie, avec les représentants de chaque station l’actualité des huit stations qui composent Las Neiges Catalanes : Font-Romeu / Pyrénées 2000, Porté-Puymorens, Cambre d’Aze, La Quillane, Les Angles, Puigmal 2900, Puyvalador, Formiguères et la station nordique par Capcir.

Plus que 300 km de pistes de ski alpin, près de 100 remontées mécaniques avec 1 300 canons à neige et 250 km de ski de fond, avec un effectif de 350 moniteurs de ski et 14 écoles de ski et avec plus de 120 km de sentiers raquettes et pistes blanches, les stations des Pyrénées-Orientales se présentent avec beaucoup d’enthousiasme pour la saison 21-22.

Les neiges catalanes Une année de plus avec un seul forfait vous pourrez skier dans tous les domaines skiables et découvrir les activités de la Cerdagne, du Capcir et du Haut Conflent. Le territoire offre également de nombreuses possibilités pour l’après-ski : bains en eaux thermales, balnéothérapie, parc animalier, chiens de traineaux, immersion sous la glace, grottes, fours solaires, cinémas, casino, patinoire, pump track, motoneiges… En plus , les hébergements et les restaurants de ces stations sont de grande qualité et misent toujours sur les produits locaux.

CAMBRE D´AZE

A l’intérieur d’un imposant cirque glaciaire, au milieu de la Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes, le domaine skiable du Cambre d’Aze et les villages de Eyne et Saint-Pierre-des-Forcats elles offrent 22 kilomètres de pistes avec plus de 800 mètres de dénivelé, en pleine nature. Monter à skis de randonnée jusqu’à 2 750 mètres a une récompense : de l’excitation, de la satisfaction et des vues spectaculaires. Vous pourrez également profiter des sensations fortes de la raquette sur les routes blanches qui traversent une impressionnante forêt de pins. Les enfants peuvent apprendre à skier sur une pente douce avec des moniteurs diplômés. Mais si vous n’aimez pas trop les sports de glisse, vous pourrez également profiter de nos terrasses ensoleillées.

Vous ne pouvez pas manquer les routes blanches

Il s’agit d’un enchaînement d’itinéraires balisés (à faire en raquettes et en ski de fond) adaptés à toutes les conditions physiques. Au fil des itinéraires, vous trouverez le détail des excursions avec la carte du parcours, le kilométrage, les dénivelés, le temps estimé et des conseils pratiques.

LA QUILLANE

Avec 5 pistes skiables c’est la station des enfants par excellence, situé sur le plateau du Capcir, dans un endroit en pente douce. Il est idéal pour toute la famille pour s’initier aux sports de glisse et transmettre aux enfants l’amour de la montagne. La plus petite des stations des Neiges Catalanes cache plus d’une surprise. A La Quillane, l’Ecole du Ski Français propose des cours de ski et de snowboard pour adultes et enfants à partir de 3 ans.

Il propose également d’autres activités ludiques et originales comme l’hélicoptère des neiges, le snow-scoot, le snake gliss ou encore le ski nocturne sous les projecteurs (jusqu’à 19h du jeudi au samedi pendant les vacances scolaires). Petits et grands (re)découvrent les sensations de la glisse sur neige, en toute sécurité, grâce aux aménagements de la station. La Quillane est ouverte au public tous les week-ends en saison et tous les jours pendant les vacances scolaires et son objectif principal est que vous gardiez un souvenir inoubliable de l’expérience.

FONT ROMEU PYRÉNÉES 2000

La célèbre station de sports d’hiver Font-Romeu a rejoint Pyrénées 2000. La gare de Font-Romeu est un gage d’excellence, pionnier des sports d’hiver et bénéficiant d’une orientation privilégiée au soleil, avec de grandes surfaces du domaine skiable. Ici vous pourrez pratiquer de nombreuses activités liées à la neige : ski alpin, ski nordique sur les sentiers qui traversent les pinèdes, skijoring (ski tracté par des chiens ou des chevaux), raquettes & mldr; Oseriez-vous glisser d’une autre manière dans le snow-park ? Ou pour briser le silence de la nuit avec le craquement de la neige sous vos pieds ? Ou vivre des sensations si particulières du ski nocturne ? Vous pouvez également vous rendre au stade de biathlon et suivre les traces du champion multi-médaillé Martin Fourcade ou essayez le vertige de la plongée sous glace ou de l’escalade sur glace.

Nouveautes:

1 piste verte du Col del Pam et qui donne accès à Pyrénées 2000.

Remplacement de 40 canons à neige par de nouveaux modèles à consommation énergétique réduite.

Installation d’un tapis roulant sur la piste de luge et descentes en snowtubing.

1 tapis roulant couvert dans le secteur Pyrénées 2000 pour les débutants.

1 nouveau restaurant d’altitude, La Gallina, à 2 200 m d’altitude, avec livraison sur les aires de pique-nique sur les pistes.

PORTE PUYMORENS

A Porté-Puymorens qui déjà symboliquement ouvert le week-end dernier , anciennement appelée la station des Alpes dans les Pyrénées, vous fera découvrir l’esprit de la montagne avec un enneigement naturel exceptionnel, dans un environnement calme et convivial. Ici vous trouverez confort, sécurité et proximité entre visiteurs, skieurs, pisteros et cavaliers de tous niveaux. Savourez les grands espaces et un environnement de sommeil éco-responsable, depuis la terrasse panoramique de La Mine ou depuis les larges pistes où vous pourrez skier en toute tranquillité. Les enfants découvriront la nature et les animaux de nos massifs dans la forêt magique ou dans l’igloo ludique. Porté-Puymorens, est un Oasis de paix privilégiée à la portée de tous les amoureux d’une montagne de qualité qui vit avec la mémoire de son passé et avec un bon esprit pour l’avenir.

LES ANGLES

Avec 45 pistes c’est la station qui allie modernité et tradition, authenticité et innovation. C’est un luxe de se rendre au centre de la cité médiévale à skis. Vous pouvez profiter de l’actualité d’une station qui veut anticiper les souhaits de ses visiteurs : Application propre, bornes de recharge électrique, Wi-Fi dans les parties communes, aires pour camping-cars... Montez dans la télécabine de 14 places, la seule de tout le massif, et admirez le paysage.

Si vous venez en famille, vous pourrez profiter des activités et animations que la station propose tout au long de la saison et qui a le Famille + sceau. N’oubliez pas le mythique Chambre Hors Sac des Angles : En plus de son impressionnante terrasse-solarium à 2 100 m d’altitude, cette immense salle à manger en libre-service propose un service de grillades gratuit où ils feront rôtir la viande que vous avez apportée& mldr; et ils peuvent même préparer des calçotades. Et après le ski : détente totale pour tous les âges dans le Spa Angléo Balnéo.

Nouveautes:

La Montagne de Lou bac, une luge sur rail de 2 km. Descente à travers les forêts avec des vues impressionnantes à près de 40 km/h.

Pump track, City Bowl et City Stade dans la partie basse de la station, pour les amateurs de sensations fortes.

Réaménagement de l’avenue de Balcère avec la création d’une zone piétonne et l’installation de panneaux d’information.

Création d’un parking à côté de l’office de tourisme.

Obtention du label Flocon Vert pour un tourisme éco-responsable et durable.

FORMIGUERES

Avec ses domaines de Calmazeille ou de Serre de maury, Formiguères a 65 hectares entre forêts et avec un dénivelé de 700 mètres. Si vous aimez le ski hors-piste, vous aurez 10 hectares à votre disposition. Depuis la station, vous pourrez découvrir en skis de randonnée ou en raquettes la zone protégée des lacs de Camporells, composée de douze lacs, où vit une faune et une flore emblématiques des Pyrénées. Au sommet des pistes, et pour récupérer après l’effort, vous pourrez faire une pause déjeuner au « Snowdelicious », une dameuse transformée en food truck. Ou optez pour l’aire de barbecue et de pique-nique (sala hors sac) où vous pourrez passer d’agréables moments en famille ou entre amis. L’offre de cette station à taille humaine est complétée par la Jardin des Neiges et le Club Piou Piou pour les petits.

Nouveautes :

Agrandissement de la surface du restaurant Calmazeille.

Ouverture d’une nouvelle salle de barbecue et de pique-nique gratuite (sala hors sac) avec service de restauration rapide.

Webshop : Le Club Formiguères vous permet de cumuler des points, de profiter de ventes exclusives sur le web, de gagner des forfaits de ski et de gérer toute la famille avec un seul compte.

Pack Snowfood (forfait journée + repas), forfait saison Zen, pack Tribu, pack Malin…

Glace thérapie, nuit en igloo, soirées raquettes, hébergements insolites.

PUYVALADOR

Cette station des Pyrénées Orientales, où tout respire la nature. Les sapins duveteux, la neige blanche étincelante, les chalets en bois créent une atmosphère magique pour des vacances inoubliables. Les pistes de ski de Puyvalador raviront les skieurs et snowboarders de tous niveaux. Si vous êtes fatigué du ski traditionnel, vous pouvez découvrir l’aire de jeux et ajouter une touche stimulante au ski. Les enfants adorent. Luge, snowtubing, sentiers de randonnée… Ou venez découvrir la pGlace synthétique de 100 m² avec des animations lumineuses au pied des pistes ou au Snooc, mélange de luge et de ski.

Nouveautes:

3 télécabines (dont une réservée aux luges)

Piste de luge orientable avec des courbes améliorées

patinoire de 100 m²

Location de SNOOC (ski-luge)

Zone franche SNOOC au pied des pistes

Restauration rapide

PUIGMAL 2900

Sans aucun doute la grande nouveauté de cette saison, l’ouverture de Puigmal 2900 avec 21 pistesCe sera une expérience montagnarde unique et une envie de découverte, autour de nombreuses activités durant les 4 saisons. Aussi c’est le domaine skiable le plus haut des Pyrénées, avec un sommet de coteaux à 2 700 m d’altitude. Sur le plateau de Cotzé vous trouverez un magasin de location de matériel de ski, un restaurant, un espace pour les débutants et diverses activités. Elle dispose d’un domaine skiable alpin qui part des Planes avec le télésiège de la Combe des Rameaux par téléski pour skieurs, marcheurs, fondeurs… Et avec des pistes damées et fraisées. A Prat de Tosse, il y a un espace gratuit adapté à la pratique de tous les types de ski.

Les pistes de cirque ne sont ni préparées ni fraisées. Malgré tout, le « ski gratuit & rdquor; il est protégé par un PIDA (Plan d’intervention d’initiation aux avalanches). Vous ne pouvez pas arrêter de venir à PUIGMAL 2900 en famille, entre amis, avec des amoureux de la montagne, pour vivre une expérience AUTHENTIQUE.

STATION NORDIQUE DU CAPCIR

Imaginez-vous sur un traîneau de chasse de l’Alaska, au milieu d’une forêt enneigée. Ou préférez-vous vous imaginer faire partie d’une équipe de champions de biathlon laser ? Au cœur des Pyrénées catalanes et de ses grands paysages, avec 90 km de pistes de ski (dont 70 km préparés pour le ski joëring), la station nordique du Capcir vous attend, avec une note de 4 sapins du label Nordic France pour la qualité de ses équipements et la diversité de ses activités. Que vous soyez un grand sportif, un amateur ou un passionné, laissez-vous séduire par les différentes modalités de glisse, de ski de fond ou de patin à glace, de traîneau à chiens, de biathlon laser, de traîneau à poneys, de balades à pied ou à cheval ou avec raquettes dans le cadre impressionnant de la station du Capcir (4 sapins), qui s’étend à travers la campagne du Col de la Llose, les Col de la Quillane, les vallée de la galbe, les forêt mate et le lac de l’Olive.

Les Neiges Catalanes ont une remise active Jusqu’au 30 novembre 2021 à ne pas manquer, abonnement de saison avec réduction

Tarif normal : 617 € au lieu de 726 €

Tarif réduit : 557 € au lieu de 656 €