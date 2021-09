Las Palmas 2-1 SD Ponferradina

in

25/09/2021

Le à 21:17 CEST

Les Palmiers gagné 2-1 contre Ponferradina lors de la réunion qui s’est tenue ce samedi au Stade de Grande Canarie. Las Palmas Il a affronté le match avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 0-0 lors du dernier duel joué contre le Burgos. Du côté des visiteurs, le SD Ponferradina il a gagné lors de ses deux derniers matchs de la compétition contre lui Malaga dans son fief et le Almería dans leur stade, respectivement 4-0 et 1-0. Avec cette défaite, le SD Ponferradina a été placé en deuxième position à la fin du match, tandis que Las Palmas est neuvième.

La première équipe à marquer a été l’équipe de Palma, qui a libéré la lumière grâce à un but de Péjino peu de temps après le début du match, plus précisément à la minute 1. L’équipe locale a de nouveau ajouté, ce qui a augmenté le score grâce au succès devant le but de Adalberto Peñaranda à 24 minutes, terminant la première mi-temps avec un score de 2-0.

Dans la seconde moitié est venu le but pour l’équipe de ponferradino, qui a réduit les différences avec un but de Agustin Médina juste avant le coup de sifflet final, précisément à 87, clôturant ainsi la confrontation sur un score final de 2-1.

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. De la part de l’équipe locale, ils ont sauté du banc Adalberto Peñaranda, Fabio González, Clémente Mues, Claudio Mendes Vicente et Armando Sadiku remplacement Péjino, Enzo Loiodice, Alberto Moleiro, Jonathan Viera et Jesse, tandis que les changements apportés par l’équipe visiteuse ont été Kike saverio, Kuki zalazar, Cristian Rodriguez, Juan Camilo Becerra et Ricard Pujol, qui est entré par José Manuel García, Eduardo Espiau, Erik Moran, Youri et José Antonio Rios.

L’arbitre a montré cinq cartons jaunes, trois pour Eric ferigra, Adalberto Peñaranda et Armando Sadiku, de l’équipe locale et deux pour Eduardo Espiau et José Manuel García, de l’équipe visiteuse.

Avec ce résultat, le Palmiers obtient 10 points et le Ponferradina avec 15 points.

Le lendemain, les deux équipes joueront à domicile. L’équipe de Palma affrontera le Carthagène et, pour sa part, le SD Ponferradina le fera contre lui Valladolid réel.

Fiche techniqueLas Palmas :Raúl Fernández, Álvaro Lemos, Eric Curbelo, Erick Ferigra, Sergi Cardona, Pejino (Adalberto Peñaranda, min.20), Enzo Loiodice (Fabio González, min.46), Omenuke Mfulu, Alberto Moleiro (Clemente Mues, min.73), Jonathan Viera (Cláudio Mendes Vicente, min.85) et Jesé (Armando Sadiku, min.85)SD Ponferradina :Amir Abedzadeh, Paris Adot, Alexandru Pascanu, Copete, José Antonio Ríos (Ricard Pujol, min.73), Daniel Ojeda, Agustin Medina, Erik Morán (Cristian Rodriguez, min.46), José Manuel García (Kike Saverio, min.46) ), Yuri (Juan Camilo Becerra, min.66) et Eduardo Espiau (Kuki Zalazar, min.46)Stade:Stade de Grande CanarieButs:Pejino (1-0, min. 1), Adalberto Peñaranda (2-0, min. 24) et Agustin Medina (2-1, min. 87)