Las Palmas à. est imposé par le minimum à Montijo (0-1)

09/05/2021 à 13h00 CEST

Les palmiers gagné à l’extérieur contre lui Montijo 0-1 lors de leur premier match en deuxième division RFEF, qui a eu lieu ce dimanche. Après le résultat obtenu, Las Palmas à. Il est quatrième avec trois points et l’équipe de Montijano quinzième sans points à la fin du match.

La première mi-temps du match a commencé positivement pour Las Palmas à., qui a ouvert le score avec un but de Élejalde à la 27e minute Avec ce 0-1, la première partie du match s’est terminée.

Aucune des deux équipes n’a eu la chance de marquer en seconde période et le temps réglementaire s’est donc terminé sur un score de 0-1.

L’entraîneur de la Montijo a donné accès à des trous pour Joël, tandis que Les palmiers a donné le feu vert à Giovanni, Carmona, Aythami Betancort et Isidro López, qui est venu remplacer Isaac, Ale ojeda, Simon et Sato.

L’arbitre a sanctionné six joueurs d’un carton jaune. Il a montré deux cartons jaunes à Julio Rodao et Javi Chino, du Montijo et quatre à Simon, Juan Rodriguez, Du pin et Alphonse de Les palmiers.

Le deuxième jour le Montijo jouera contre lui San Fernando loin de chez soi, tandis que Las Palmas à. affrontera le Boulangerie polie dans son fief.

Fiche techniqueMontijo :Fedotov, Javi Chino, Gabri, Acquah, Richard, Julio Rodao, José Angel, Gattas, Matute, Manchón et Joel (Hoyos, min. 70)Las Palmas à . :Alfonso, Abreu, Juan Rodriguez, Guti, David Vicente, Isaac (Giovanni, min.46), Sato (Isidro López, min.62), Simon (Aythami Betancort, min.60), Del Pino, Elejalde et Ale Ojeda (Carmona , min.46)Stade:–Buts:Élejalde (0-1, min. 27)