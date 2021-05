Las Palmas à. et Recreativo Granada nul et vierge à l’annexe du stade de Gran Canaria (0-0)

23/05/2021 à 22:17 CEST

Les palmiers et le Recreativo Grenade ont terminé leur participation à la deuxième phase du deuxième B avec un nul 0-0 ce dimanche dans le Annexe du stade de Gran Canaria. Las Palmas à. Il est arrivé avec l’intention de récolter une nouvelle victoire après avoir remporté les deux derniers matches de la compétition. Le plus récent était contre L’ejido loin de chez soi (1-3) et l’autre devant Yeclano Deportivo dans son fief (4-2). Pour sa part, Recreativo Grenade a remporté son dernier match du tournoi 1-0 à domicile contre le Récréatif. Avec ce résultat, l’équipe locale s’est retrouvée sous la direction de la deuxième phase du deuxième B, tandis que le Recreativo Grenade classé troisième à la fin du match.

Au cours de la première mi-temps, aucun des joueurs de chaque équipe n’a marqué de but, le résultat est donc resté 0-0 pendant les 45 premières minutes.

Dans la deuxième partie à la fois Les palmiers et le Recreativo Grenade ils ont pu remporter la victoire mais finalement, les points ont été répartis entre les deux équipes (0-0).

C’était un jeu avec plusieurs mouvements sur les bancs. le Recreativo Grenade a donné accès à Dani Plomer, Alvaro Bravo, Raul Martinez, Mario Gonzalez Oui Brau pour Echu, Migue, Nuha, Aranda Oui Alberto Lopez et de la part de Les palmiers il a été remplacé Elejalde Oui Ale ojeda pour Siverio Oui Juan Fernandez.

Avec ce résultat, les deux équipes se retrouvent avec 35 points dans la deuxième phase du deuxième B.

Fiche techniqueLas Palmas à.:Puig, Juan Rodriguez, Dani Martin, Cardona, David Vicente, Simon, Sato, Saúl Coco, Siverio (Elejalde, min 73), Del Pino et Juan Fernandez (Ale Ojeda, min 88)Recreativo Granada:Joao Costa, Bruno Morais, Torrente, Montoro, Fobi, Alberto López (Brau, min.88), Isma Ruiz, Aranda (Mario González, min.88), Migue (Álvaro Bravo, min.82), Echu (Dani Plomer, min 70) et Nuha (Raúl Martínez, min 82)Stade:Annexe du stade de Gran CanariaButs:0-0