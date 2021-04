Las Palmas à. gagne 3-1 à Lorca Deportiva et prend les trois points

04/03/2021 à 15:17 CEST

Les palmiers a remporté à domicile 3-1 leur premier match de la deuxième phase du deuxième B disputé ce samedi dans le Annexe du stade de Gran Canaria. Après le résultat obtenu, l’équipe de Gran Canaria est deuxième avec 24 points et le Sports Lorca huitième avec neuf points dans le casier après le match.

Le match a débuté de manière imbattable pour l’équipe locale, qui a inauguré le lumineux grâce à un but du point de penalty de Du pin à la 38e minute. L’équipe de Grande Canarie a marqué à nouveau, se distançant en faisant 2-0 au moyen d’un but de Simon peu avant la fin, plus précisément en 47, mettant ainsi fin à la première période avec un résultat de 2-0.

En seconde période, la chance est venue pour lui Sports Lorca, qui a réduit les distances sur le tableau de bord avec un objectif de Gondra à 61 minutes. Différences accrues Las Palmas à. à travers un deuxième but de Du pin à la minute 79. Enfin, le match s’est terminé sur un score de 3-1.

Dans le chapitre sur les changements, Les palmiers de Juan Manuel Rodriguez soulagé Simon, Carmona, Ale ojeda, Elejalde et Pau Miguélez pour Pol, David Vicente, Yeray, Siverio et Juan Fernandez, tandis que le technicien du Sports Lorca, Juanjo Asensio, a ordonné l’entrée de Alex Melgar fournir Côte.

L’arbitre a montré un total de sept cartons: trois cartons jaunes au Les palmiers, spécifiquement pour Carmona, Juan Rodriguez et Pau Miguélez et trois à Sports Lorca (Cristhian Britos, Emilio Iglesias et Highlander). De plus, il y avait un carton rouge pour Cristhian Britos (2 jaunes) par l’équipe visiteuse.

Avec ce résultat, Les palmiers il obtient 24 points et le Sports Lorca avec neuf points.

Le deuxième jour, Las Palmas à. jouera contre lui Yeclano Deportivo loin de chez soi, tandis que le Sports Lorca jouera son match contre lui Marin à la maison.

Fiche techniqueLas Palmas à.:Puig, David Vicente (Carmona, min.46), Cardona, Juan Rodriguez, Dani Martin, Pol (Simon, min.34), Diego, Yeray (Ale Ojeda, min.74), Del Pino, Juan Fernandez (Pau Miguélez, min.85) et Siverio (Elejalde, min.74)Sports Lorca:Carlos Molina, Garrido, Costa (Álex Melgar, min. 80), Sergio, Emilio Iglesias, Cristhian Britos, Serrano, Gondra, Mustafá, Marconato et CarrascoStade:Annexe du stade de Gran CanariaButs:Del Pino (1-0, min.38), Simon (2-0, min.47), Gondra (2-1, min.61) et Del Pino (3-1, min.79)