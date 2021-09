Las Palmas à. obtenir la victoire contre Vélez en seconde période (2-0)

26/09/2021 à 14:02 CEST

Les Vélez n’a pas réussi à l’emporter Las Palmas, qui s’est imposé 2-0 lors du match disputé ce dimanche dans le Annexe du stade de Gran Canaria. Las Palmas à. Il a affronté le match avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 0-0 lors du dernier duel joué contre le Ceuta. Du côté des visiteurs, le Vélez a récolté un nul nul contre lui Mérida AD, ajoutant un point lors du dernier match disputé dans la compétition. Avec ce résultat, l’équipe de Gran Canaria est quatrième à la fin du match, tandis que le Vélez est dix-huitième.

En première mi-temps, aucune équipe n’était juste face au but, donc les 45 premières minutes se sont terminées avec le même résultat 0-0.

Après la pause, en deuxième période est venu le but pour l’équipe locale, qui a débuté son marqueur par un but de Pipo à 69 minutes. Après cela, une nouvelle occasion a permis d’augmenter le score de Las Palmas à., qui a augmenté les distances établissant le 2-0 au moyen d’un but de Du pin à la 82e minute, mettant fin à la confrontation avec le résultat de 2-0.

Dans le chapitre des changements, les joueurs de Las Palmas qui sont entrés dans le jeu étaient Isidro López et Élejalde remplacement Aythami Betancort et Isaac, tandis que les changements dans le Vélez Ils étaient Balta, Nacho, Camacho et Pablo, qui est entré pour remplacer Kaya, Pedro Ramírez, Zamorano et Miranda.

Avec ce résultat, Las Palmas il reste huit points et le Vélez avec un point.

Le lendemain de la compétition affrontera le Las Palmas à. loin de chez lui contre lui Xerez Deportivo, Pendant ce temps, il Vélez affrontera à la maison devant Boulangerie polie.

Fiche techniqueLas Palmas à . :Alfonso, Juan Rodriguez, Carmona, Isaac (Elejalde, min.65), David Vicente, Abreu, Sato, Aythami Betancort (Isidro López, min.65), Del Pino, Álex Pachón et PipoVélez :Miguel, Álex Portillo, Bocchino, Álvaro Ocaña, Romero, Cervera, Miranda (Pablo, min.71), Kaya (Balta, min.56), Zamorano (Camacho, min.71), Dio et Pedro Ramirez (Nacho, min. 56)Stade:Annexe du stade de Gran CanariaButs:Pipo (1-0, min. 69) et Del Pino (2-0, min. 82)