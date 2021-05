Las Palmas C bat le CD Atlético Paso à domicile

29/05/2021 à 17:22 CEST

Les palmiers a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir remporté 1-0 contre lui Athlétique Paso ce samedi dans le Annexe du stade de Gran Canaria. Las Palmas C voulait améliorer sa situation dans le tournoi après avoir perdu le dernier match contre le Courrier de livraison par un score de 2-1. Concernant l’équipe visiteuse, le CD Atlético Paso Il est venu de battre 3-2 dans son stade à San Fernando dans le dernier match joué. Avec ce score, l’équipe de Gran Canaria est sixième, tandis que le Athlétique Paso Il est cinquième après la fin du match.

La première équipe à marquer a été Las Palmas C, qui a profité du jeu pour ouvrir le score avec un but de Bouquets à 10 minutes. Avec ce résultat, la première partie de la réunion s’est terminée.

Aucune des deux équipes n’a réussi à marquer en seconde période, le match s’est donc terminé 1-0.

Pour le moment, Les palmiers il lui reste 34 points et le Athlétique Paso avec 40 points.

Les équipes continueront à jouer leurs matchs suivants dans la deuxième phase de la troisième division: le CD Atlético Paso tentera de revenir sur la voie de la victoire lors de son prochain duel contre lui Boulangerie polie dans son fief, tandis que Las Palmas C jouera contre lui Tenisca à domicile.

Fiche techniqueLas Palmas C:Cendon, Ortega, Abreu, Isidro López, Velazquez, Joaquin, Pipo, Isaac, Ramos, Perez et Alberto MoleiroCD Atlético Paso:Arellano, Jaime, Deivid, Álex Cruz, Brian Torres, Vianney, Armiche, Melián, Pascu, Malick et Adrián HernandezStade:Annexe du stade de Gran CanariaButs:Ramos (1-0, min. 10)