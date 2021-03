Las Palmas C et Arucas divisent les points après leur match nul à un

27/03/2021 à 16:20 CET

Les palmiers et le Arucas à égalité à un dans le duel joué ce samedi dans le Annexe du stade de Gran Canaria. Las Palmas C est venu avec l’intention de récolter une autre victoire après avoir remporté à domicile par un score de 4-2 à Union Viera. Concernant l’équipe visiteuse, le Arucas perdu par un résultat de 0-2 lors du match précédent contre le Villa Santa Brígida. Après le résultat obtenu, l’équipe de Gran Canaria est troisième après la fin du match, tandis que le Arucas est dixième.

Le match a commencé favorablement pour Las Palmas C, qui en a profité pour ouvrir le score avec un objectif de Ortega, concluant la première mi-temps avec un score de 1-0 au tableau de bord.

La deuxième période a débuté de manière positive pour l’équipe Aruquense, qui a égalisé le match grâce à un but à onze mètres de Pipo à 53 minutes, mettant ainsi fin au duel avec un score final de 1-1.

Avec cette cravate, Las Palmas C il a été placé en troisième position du tableau avec 20 points, à la place de l’accès à la deuxième phase pour la deuxième division RFEF. Pour sa part, Arucas avec ce point il est resté en dixième position avec sept points, occupant une place d’accès à la Phase de Permanence en Troisième Division RFEF en fin de partie.

Le prochain engagement de la première phase de la troisième division à Las Palmas C est contre lui Grand Tarajal, Pendant ce temps, il Arucas fera face au Lanzarote.

Fiche techniqueLas Palmas C:García, Ortega (Isidro López, min 60), Velazquez, Ian (Ojeda, min 60), Abreu, Isaac, Perez, Yeray (Idafe, min 60), Pipo, Joaquin et GalvánArucas:Puga, Carnevali, Juan Carlos, Ubay Luzardo, Ruymán, Nauzet Alemán, Santi, Jonay Futre, Romario, Pipo et CarmeloStade:Annexe du stade de Gran CanariaButs:Ortega (1-0, min.44) et Pipo (1-1, min.53)