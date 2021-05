Las Palmas C reçoit le CD Atlético Paso

28/05/2021 à 13 h 00 CEST

Samedi prochain à 13h00 le match de la cinquième journée de la deuxième phase de la troisième division sera joué, dans lequel nous verrons le différend de victoire Les palmiers et à Athlétique Paso dans le Annexe du stade de Gran Canaria.

Las Palmas C il veut retrouver la victoire dans le match correspondant au cinquième jour après avoir subi une défaite contre lui Courrier de livraison lors du match précédent par un résultat de 2-1. Depuis le début de la compétition, les hôtes n’ont remporté aucun des quatre matchs disputés à ce jour, avec 30 buts marqués contre 31 encaissés.

Concernant l’équipe visiteuse, le CD Atlético Paso a réussi à vaincre le San Fernando 3-2 lors de leur dernier match de la compétition, avec autant de Armiche, Melian Oui Malick, il a donc l’intention de maintenir sa séquence de victoires dans le stade de Las Palmas C. Avant ce match, le CD Atlético Paso ils avaient gagné dans deux des quatre matches disputés dans la deuxième phase de la troisième division cette saison, avec 35 buts en faveur et 20 contre.

Concernant les résultats en tant que local, Las Palmas C ils ont perdu une fois et fait match nul une fois en deux matchs joués jusqu’à présent, des chiffres qui montrent la faiblesse de l’équipe dans les matchs à domicile et donnent à leur tour de l’espoir. Aux sorties, le CD Atlético Paso Il a un bilan d’une défaite et d’un match nul en deux matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, qui sont des chiffres qui ne montrent pas un équilibre excessivement optimiste pour le jeu avec lequel il mesurera. Las Palmas C.

De même, l’équipe visiteuse est sur une lancée dans ses déplacements dans cette compétition, puisqu’elle a remporté trois matchs de suite au stade de Les palmiers. La dernière rencontre entre Les palmiers et le Athlétique Paso Cette compétition s’est déroulée en octobre 2019 et s’est soldée par un match nul (2-2).

Si nous analysons la situation de ces équipes dans le tableau de qualification de la deuxième phase de la troisième division, nous pouvons voir que les visiteurs sont en avance sur leur rival avec une différence de neuf points. Las Palmas C Il entre dans le match en sixième position avec 31 points au casier. Pour sa part, CD Atlético Paso il compte 40 points et se classe quatrième de la compétition.