Las Palmas C reçoit l’Union Puerto

04/02/2021 à 19:40 CEST

Les palmiers reçoit ce samedi à 19h00 la visite du Port de l’Union dans le Annexe du stade de Gran Canaria lors de leur quatorzième réunion de la première phase de la troisième division.

Concernant l’équipe visiteuse, le Port de l’Union il a remporté ses deux derniers matches de la compétition contre lui San Fernando dans son stade et le Union Viera hors de son champ, 3-1 et 1-3 respectivement, il a donc l’intention de maintenir sa séquence de victoires dans le stade de Las Palmas C. Avant ce match, le Port de l’Union ils avaient gagné dans cinq des 15 matches disputés dans la première phase de la troisième division cette saison, avec un chiffre de 21 buts pour et 26 contre.

Prêter attention à la performance en équipe à domicile, Las Palmas C ils ont gagné quatre fois, perdu deux fois et fait match nul une fois en sept matchs disputés jusqu’à présent, ce qui semble indiquer qu’ils ne font pas partie des équipes les plus difficiles à battre dans leur stade. Dans le rôle de visiteur, le Port de l’Union ils ont gagné une fois et ont été battus cinq fois en sept matchs jusqu’à présent, des chiffres qui montrent que l’équipe manquait lors de leurs matchs à l’extérieur.

Les deux rivaux s’étaient déjà vus auparavant dans le stadium du Las Palmas C et l’équilibre est une victoire et un match nul pour l’équipe locale. De plus, l’équipe locale a une séquence de deux matchs sans défaite à domicile contre Port de l’Union. La dernière fois qu’ils ont joué Les palmiers et le Port de l’Union dans ce tournoi, c’était en novembre 2020 et le match s’est terminé par un match nul 1-1.

Actuellement, les deux équipes sont séparées au classement par six points en faveur de Las Palmas C. L’équipe de Jony Gonzalez il se classe quatrième avec 24 points sur son tableau de bord. Quant à son rival, le Port de l’Union, est en sixième position avec 18 points.