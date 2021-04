Las Palmas C remporte la victoire à domicile contre Unión Puerto (2-0)

04/04/2021 à 10:32 CEST

Les palmiers a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir gagné 2-0 contre lui Port de l’Union ce samedi dans le Annexe du stade de Gran Canaria. Las Palmas C Il est venu au jeu avec un esprit renforcé après avoir remporté une victoire 4-1 contre le Guide UD. Concernant l’équipe visiteuse, le Port de l’Union il a gagné lors de ses deux derniers matches de la compétition contre lui San Fernando dans son fief et le Union Viera à l’extérieur, 3-1 et 1-3 respectivement et accumulé trois victoires consécutives dans la compétition. Avec ce score, l’équipe de Gran Canaria est quatrième, tandis que le Port de l’Union il est septième à la fin du match.

La première partie du match a commencé de manière imbattable pour l’équipe locale, qui a profité du jeu pour ouvrir le score avec un but de José-Angel, concluant la première mi-temps avec un score de 1-0 au tableau de bord.

Après la pause, dans la deuxième période est venu le but de l’équipe de Gran Canaria, qui a augmenté son avantage grâce à un but de Pipo à la 75e minute, terminant le match avec un score de 2-0 dans la lumière.

Après la fin du match Les palmiers occupait la quatrième place avec 23 points, à la place de l’accès à la deuxième phase de qualification à la phase finale pour la deuxième division RFEF, tandis que le Port de l’Union il se positionne à la septième place avec 15 points, au lieu d’accéder à la Phase de Permanence en Troisième Division RFEF.

Lors du prochain match de la compétition, Las Palmas C fera face au Lanzarote et le Port de l’Union jouera contre lui Arucas, les deux matchs se joueront loin de chez eux.

Fiche techniqueLas Palmas C:Cendon, Echedey Carpintier, Velazquez, Isidro López, Abreu, Idafe, Perez, José Ángel, Ojeda, Pipo et Dani LorenzoPort de l’Union:Rodrí, Alberto, Borja Granda, Borja Vera, Héctor Sanchez, Airam, Liñares, Thioub, Samuel, Amine et RamiroStade:Annexe du stade de Gran CanariaButs:José Ángel (1-0, min. 45) et Pipo (2-0, min.75)