Las Palmas contre SD Ponferradina

Dimanche prochain à 20h30 se jouera le match de la trente-septième journée de la deuxième division, qui affrontera le Palmiers Pourtant le Ponferradina dans le Stade de Gran Canaria.

Les palmiers Il veut retrouver la victoire dans le match correspondant au trente-septième jour après avoir perdu son dernier match contre lui Espanol par un score de 4-0. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté 11 des 36 matchs disputés à ce jour en deuxième division et cumulent un chiffre de 48 buts contre 40 en faveur.

Du côté des visiteurs, le SD Ponferradina a remporté la victoire contre le Lugo lors de leur dernier match de la compétition (2-0), avec autant de Yuri Oui Paris adot, il a donc l’intention de maintenir sa séquence de victoires dans le stade de Les palmiers. À ce jour, sur les 36 matchs que l’équipe a disputés en deuxième division, elle en a remporté 14 avec un chiffre de 40 buts en faveur et 39 contre.

En référence à la performance dans son stade, Les palmiers a réalisé un bilan de neuf victoires, quatre défaites et cinq nuls en 18 matchs joués à domicile, des valeurs qui peuvent sembler encourageantes pour le SD Ponferradina, puisqu’ils manifestent une certaine faiblesse des locaux dans les matchs qui se déroulent dans le Stade de Gran Canaria. Dans le rôle de visiteur, le SD Ponferradina ils ont gagné cinq fois et fait match nul cinq fois au cours de leurs 18 matchs joués, des chiffres qui montrent des lacunes dans l’équipe lors de leurs matchs à l’extérieur.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à domicile Les palmiersEn fait, les chiffres montrent cinq victoires et un nul en faveur de l’équipe locale. À leur tour, les locaux ont un total de cinq matchs d’affilée en battant leur rival dans cette compétition. La dernière fois qu’ils ont joué au Palmiers et la Ponferradina dans ce tournoi, c’était en décembre 2020 et le match s’est terminé par un match nul 0-0.

En analysant leur position dans le tableau de classement de la deuxième division, nous voyons que les visiteurs ont un avantage de sept points par rapport au Les palmiers. Les locaux, avant ce match, sont à la treizième place avec 46 points au classement. De son côté, le SD Ponferradina il a 53 points et est classé huitième du tournoi.