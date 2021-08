Las Palmas et le Real Valladolid se partagent les points et font match nul 1-1

in

16/08/2021 à 00:00 CEST

Le Palmiers et le Valladolid Ils ont commencé la deuxième division avec un match nul à un lors du match d’ouverture qui s’est tenu ce dimanche dans le Stade de Grande Canarie. Avec ce résultat obtenu à l’issue du match, les équipes restent à égalité à un point respectivement en neuvième et dixième position.

Pendant la première partie du jeu, aucun des joueurs n’a réussi à marquer un but, donc pendant les 45 premières minutes le tableau d’affichage n’a pas bougé du 0-0 initial.

La deuxième partie du jeu a commencé de manière positive pour lui Valladolid réel, qui a créé son lumineux avec un peu de Marcos de Sousa à la 53e minute. L’équipe locale a fait match nul grâce à un but de Jesse à la minute 64, concluant la rencontre avec le résultat de 1-1.

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. De la part de l’équipe locale, ils ont sauté du banc Jesse, Pinchi, Alberto Moleiro, Enzo Loiodice Oui Eric Curbelo remplacement Armando Sadiku, Péjino, Maikel Mesa, Kirian Rodriguez Oui Adalberto Peñaranda, tandis que les changements apportés par l’équipe visiteuse ont été Allvaro Aguado, Fede San Emeterio, Bruno, Ruben Alcaraz Oui Saïdy Janko, qui est entré par Villa Toni, Roque Mesa, Javi Sanchez, Joaquin Fernández Oui Luis Perez.

Au cours des 90 minutes du match, un total de sept cartes ont été vues. Le Palmiers a dû faire face à la sanction de Benito Ramírez Oui Pinchi avec un carton jaune et l’expulsion de Benito Ramírez d’un carton rouge, tandis que les visiteurs ont subi la sanction de Javi Sanchez, Marcos de Sousa, Allvaro Aguado Oui Oscar Plano.

En ce moment, le Palmiers et le Valladolid ils restent à égalité avec un point chacun dans le classement.

Au tour suivant, le deuxième de la deuxième division, Las Palmas jouera son match contre lui Gérone en dehors de la maison. Pour sa part, Valladolid réel jouera dans son fief son match contre lui Real Saragosse.

Fiche techniqueLas Palmas :Raúl Fernández, Álvaro Lemos, Raúl Navas, Erick Ferigra, Benito Ramírez, Pejino (Pinchi, min.59), Maikel Mesa (Alberto Moleiro, min.64), Sergio Ruiz, Kirian Rodriguez (Enzo Loiodice, min.73), Armando Sadiku (Jesé, min.58) et Adalberto Peñaranda (Eric Curbelo, min.73)Valladolid réel :Roberto, Javi Sánchez (Bruno, min.77), Kiko Olivas, Joaquín Fernández (Rubén Alcaraz, min.82), Luis Pérez (Saidy Janko, min.83), Toni Villa (Álvaro Aguado, min.64), Roque Mesa (Fede San Emeterio, min. 64), Lucas Olaza, Shon Weissman, Óscar Plano et Marcos de SousaStade:Stade de Grande CanarieButs:Marcos de Sousa (0-1, min. 53) et Jesé (1-1, min. 64)