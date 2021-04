Las Palmas et Majorque se partagent les points et font match nul 1-1

04/04/2021 à 22:32 CEST

le Palmiers et le Majorque à égalité à un lors du match organisé ce dimanche dans le Gran Canaria. Les palmiers Il est arrivé au jeu avec un esprit renforcé après avoir remporté dans son fief par un score de 6-1 à Lugo. Du côté des visiteurs, le Majorque est venu de battre 1-0 à domicile à Leganes dans le dernier match joué. Après le résultat obtenu, l’équipe de Palmense est onzième après la fin du match, tandis que le Majorque est deuxième.

Le match a commencé de manière positive pour l’équipe majorquine, qui a ouvert le score avec un but de Amath Ndiaye à la 14e minute. L’équipe locale est à égalité grâce à un but de Sergio Araujo peu de temps avant la fin, plus précisément en 47, concluant la première mi-temps avec un 1-1 dans la lumière.

Aucune des deux équipes n’a eu la chance de marquer en deuxième période et le temps réglementaire s’est donc terminé sur le score de 1-1.

L’entraîneur du Palmiers a donné accès à Pejino et Kirian Rodriguez pour Oscar Clemente et Rober, Pendant ce temps, il Majorque a donné le feu vert à Iddrisu Baba, Aleksandar Trajkovski, Joan Sastre, Abdon et Jordi Mboula, qui est venu remplacer Aleksandar Sedlar, Alvaro Gimenez, Brian Cufre, Amath Ndiaye et Antonio Sanchez.

L’arbitre a montré trois cartons jaunes au Majorque (Aleksandar Sedlar, Murilo et Brian Cufre), alors que l’équipe locale n’en a vu aucun.

Après cette égalité à la fin du match, Les palmiers il a été classé onzième du tableau avec 44 points. Pour sa part, Majorque avec ce point, il a obtenu la deuxième place avec 65 points, en position de promotion directe en première division, à la fin du match.

L’équipe qui a disputé le match à domicile sera mesurée le lendemain avec le Vrai Oviedo, Pendant ce temps, il Majorque jouera contre lui Lugo.

Fiche techniqueLas Palmas:Manolo Reina, Fran Gámez, Martín Valjent, Franco Russo, Brian Cufre, Antonio Sanchez, Dani Rodríguez, Aleksandar Sedlar, Salva Sevilla, Amath Ndiaye, Álvaro Giménez et MuriloMajorque:Alvaro Valles, Álvaro Lemos, Alex Suarez, Eric Curbelo, Benito Ramírez, Oscar Clemente, Sergio Ruiz, Maikel Mesa, Rober, Sergio Araujo et JeséStade:Gran CanariaButs:Amath Ndiaye (0-1, min.14) et Sergio Araujo (1-1, min.47)