Las Palmas et UDG Tenerife joueront un match amical au profit des personnes touchées par le volcan La Palma

23/09/2021 à 14:21 CEST

Blanchiment d’Arnau

La Union sportive de Las Palmas, de LaLiga Smartbank et du UDG Ténérife Egatesa, de la Primera Iberdrola, concourra le 5 octobre un match amical mixte au profit des personnes touchées par la Éruption du volcan La Palma.

L’île de La Palma, la province de Santa Cruz de Tenerife et les îles Canaries connaissent des moments de tristesse. Pour cette raison, le monde du sport n’a cessé de montrer sa solidarité et son soutien avec La Palma et les moments difficiles qu’elle traverse en raison de l’éruption du volcan Cumbre Vieja. Des équipes comme l’UD Lanzarote ou la Villa de Santa Brígida, mèneront des actions pour contribuer financièrement.

️🤝 | OFFICIEL | UDG Tenerife Egatesa et @UDLP_Oficial joueront un match amical mixte le 5 octobre au stade Gran Canaria (20h) pour récolter des fonds pour les personnes touchées par #VolcanLaPalma #UDGTenerife #FuerzaLaPalma pic.twitter.com/ZMwpSPoVfQ – UDG Tenerife Egatesa (@UDGTenerife) 22 septembre 2021

Ce matin c’était au tour de l’UD Las Palmas et de l’UDG Tenerife, qui ont fait savoir qu’un Match amical mixte au stade Gran Canaria le 5 octobre à 20h00. Un match d’exhibition qui mettra en vedette des joueurs masculins et féminins qui joueront mélangés avec l’écusson de La Palma comme drapeau.

Le produit de cette rencontre amicale ira à toutes les personnes touchées par le volcan La Palma. Dans les prochains jours, les deux clubs élargiront les informations concernant la vente de billets.