Las Palmas gagne 2-1 contre Huesca

27/08/2021

Le à 22:49 CEST

Les Huesca n’a pas réussi à l’emporter Palmiers, qui s’est imposé 2-1 lors du match disputé ce vendredi dans le Stade de Grande Canarie. Las Palmas Il a affronté le match avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 0-0 lors du dernier match joué contre le Gérone. Du côté des visiteurs, le Huesca a remporté le Carthagène dans son stade par 2-0 et auparavant, il l’a également fait à domicile, contre le Eibar par 2-0. A l’issue du duel, l’équipe Palmense est quatrième à la fin du match, tandis que le Huesca maintient la direction de la deuxième division.

La première mi-temps du match a débuté de manière favorable pour Las Palmas, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but à onze mètres de Jesse à la minute 6. Après un nouveau jeu, le score de l’équipe de Palma a augmenté, qui s’est distanciée avec un but de Péjino à la 14e minute, terminant la première mi-temps sur un score de 2-0.

Dans la seconde moitié est venu le but pour lui Huesca, ce qui a réduit les distances grâce à un peu de Florian Miguel juste avant le coup de sifflet final, plus précisément en 90, clôturant ainsi le match sur un score final de 2-1.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur de Las Palmas a donné accès à Pinchi, Maikel Mesa, Kirian Rodriguez, Armando Sadiku et Clémente Mues pour Péjino, Jesse, Alberto Moleiro, Enzo Loiodice et Adalberto Peñaranda, Pendant ce temps, il Huesca a donné accès à Florian Miguel, Kévin Carlos, Joaquin Muñoz et Enzo Lombardo pour Pedro Mosquée, Julio Alberto Buffarini, Mikel Rico et Marc Mateu.

L’arbitre a sanctionné trois joueurs d’un carton jaune. Il a montré deux cartons jaunes à Raul Navas et Clémente Mues, du Palmiers et un à Christian Salvador du Huesca.

Grâce à cette victoire, le Palmiers parvient à monter à cinq points et reste en position d’accès aux éliminatoires pour une promotion en première division, tandis que le Huesca reste à six points.

Le prochain engagement de la deuxième division à Las Palmas est contre lui CD Mirandés, Pendant ce temps, il Huesca affrontera le Le vrai Oviede.

Fiche techniqueLas Palmas :Andrés Fernández, Julio Alberto Buffarini, Jorge Pulido, Cristian Salvador, Marc Mateu, Pedro Mosquera, Mikel Rico, Jaime Seoane, David Ferreiro, Andrei Ratiu et Dani EscricheHuesca :Raúl Fernández, Álvaro Lemos, Erick Ferigra, Raúl Navas, Benito Ramírez, Pejino, Alberto Moleiro, Sergio Ruiz, Enzo Loiodice, Adalberto Peñaranda et JeséStade:Stade de Grande CanarieButs:Jesé (1-0, min. 6), Pejino (2-0, min. 14) et Florian Miguel (2-1, min. 90)