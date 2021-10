Las Palmas marque les trois points à domicile après avoir dépassé Carthagène (4-1)

10/03/2021

Le à 20:55 CEST

Les Palmiers signé une performance exceptionnelle après avoir battu le Carthagène pendant le match qui s’est déroulé dans le Stade de Grande Canarie ce dimanche, qui s’est soldé par un score de 4-1. Las Palmas Il est entré dans le match avec un moral renforcé après avoir gagné à domicile par un score de 2-1 à la SD Ponferradina. Du côté des visiteurs, le Carthagène il a été battu 2-1 lors du dernier match qu’il a joué contre le CF Fuenlabrada. Avec ce bon résultat, le Carthagène est seizième à la fin de la partie, tandis que le Palmiers est sixième.

La première équipe à marquer a été l’équipe à domicile, qui a débuté à la Stade de Grande Canarie avec un but sur penalty de Jonathan Viera à la minute 32. Après cela, une nouvelle occasion a permis d’augmenter le score de l’équipe de Palma grâce à un but de Péjino à la 36e minute, permettant le 2-0. Après une nouvelle pièce, le score est passé de Las Palmas, qui a pris ses distances en portant le score à 3-0 grâce à un but de Jesse juste avant le coup de sifflet final, plus précisément en 43, concluant la première mi-temps avec le résultat de 3-0.

Après la pause, en seconde période est venu le but de Las Palmas, qui met plus de terre entre les deux avec un peu de Adalberto Peñaranda à la minute 73. Mais plus tard, le Carthagène à la 83e minute, il a coupé les différences grâce à un but de Dauda Mohammed, terminant le match avec le score 4-1.

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. De la part de Las Palmas sauté du banc Adalberto Peñaranda, Unai Veiga, Rafa Mujica, Alex Diez et Benito Ramírez remplacement Péjino, Fabio González, Jesse, Alvaro Lemos et Alberto Moleiro, tandis que les changements de l’équipe visiteuse ont été Yann corsage, Berto Cayarga, Dauda Mohammed, Alfredo Ortuño et Alexandre Domingo, qui a sauté sur le terrain pour Pablo Claveria Herráiz, Alex Gallar, Shinji Okazaki, Ruben Castro et Pablo de Blasis.

L’arbitre a montré un total de sept cartons : trois cartons jaunes au Palmiers, spécifiquement à Alberto Moleiro, Adalberto Peñaranda et Sergi Cardona et trois à Carthagène (David Andújar Jiménez, Alex Gallar et Richard Boateng). De plus, il y avait un carton rouge pour Richard Boateng (2 jaunes) par l’équipe visiteuse.

Avec ce résultat, le Palmiers monte à 13 points et reste en position d’accès à la promotion des séries éliminatoires en première division et le Carthagène continue avec neuf points.

Le lendemain, l’équipe de Pépé Mel affrontera contre Almería, Pendant ce temps, il Carthagène Luis Miguel Carrion lui fera face Ibiza.

Fiche techniqueLas Palmas :Raúl Fernández, Álvaro Lemos (Álex Díez, min.78), Eric Curbelo, Erick Ferigra, Sergi Cardona, Pejino (Adalberto Peñaranda, min.57), Alberto Moleiro (Benito Ramírez, min.78), Fabio González (Unai Veiga, min.66), Omenuke Mfulu, Jesé (Rafa Mujica, min.78) et Jonathan VieraCarthagène :Marc Martinez, Delmás, David Andújar Jiménez, Gastón Silva, De La Bella, Álex Gallar (Berto Cayarga, min.46), Richard Boateng, Pablo Clavería Herráiz (Yann Bodiger, min.46), Pablo de Blasis (Alejandro Domingo, min. . .71), Shinji Okazaki (Dauda Mohammed, min.46) et Rubén Castro (Alfredo Ortuño, min.64)Stade:Stade de Grande CanarieButs:Jonathan Viera (1-0, min. 32), Pejino (2-0, min. 36), Jesé (3-0, min. 43), Adalberto Peñaranda (4-0, min. 73) et Dauda Mohammed (4 -1, mini 83)