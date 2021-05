Las Palmas reçoit le Real Saragosse

14/05/2021 à 21:01 CEST

Samedi prochain à 21h00 se jouera le match de la trente-neuvième journée de la deuxième division, qui affrontera le Palmiers et à Saragosse dans le Stade de Gran Canaria.

Les palmiers atteint la trente-neuvième rencontre avec l’intention d’améliorer leurs chiffres dans la compétition après avoir fait match nul 0-0 contre lui Alcorcón dans son dernier match. De plus, les locaux ont remporté 12 des 38 matchs disputés jusqu’à présent avec un chiffre de 42 buts en faveur et 48 contre.

Concernant l’équipe visiteuse, le Real Saragosse a réalisé un nul nul contre le Espanol, ajoutant un point dans le dernier match joué de la compétition, il essaiera donc de continuer à ajouter des points à son casier devant le Les palmiers. Avant ce match, le Real Saragosse ils avaient gagné dans 11 des 38 matchs disputés en deuxième division cette saison, avec 31 buts pour et 36 contre.

Mettre l’accent sur la performance en équipe à domicile, Les palmiers Il a réalisé un bilan de 10 victoires, quatre défaites et cinq nuls en 19 matchs disputés à domicile, on ne pourra donc pas savoir quel sera son résultat dans ce match, mais il devra se battre pour gagner. Dans le rôle de visiteur, le Real Saragosse a un bilan de trois victoires, 12 défaites et quatre nuls en 19 matchs joués, il devra donc s’efforcer de marquer des points lors de sa visite au stade de Les palmiers pour essayer de casser les statistiques.

Auparavant, il y a eu d’autres affrontements dans le fief de Les palmiers et les résultats sont trois défaites et trois nuls pour les locaux. À son tour, l’équipe visiteuse accumule deux matchs de suite sans perdre à l’extérieur. Palmiers. La dernière fois qu’ils ont joué au Palmiers et le Saragosse Dans cette compétition, c’était en septembre 2020 et ils ont fini par dessiner 2-2.

Si nous analysons la situation de ces équipes dans le tableau de classement de la deuxième division, nous pouvons voir qu’entre Les palmiers et le Real Saragosse il y a une différence de six points. Les locaux, avant ce match, sont à la dixième place avec 50 points au classement. Pour sa part, Real Saragosse il compte 44 points et occupe la quinzième place du classement.