Las Palmas reste avec les trois points contre Lugo (6-1)

01/04/2021 à 23:01 CEST

le Palmiers a signé une performance exceptionnelle après avoir battu le Lugo lors de la réunion tenue dans le Gran Canaria ce jeudi, qui s’est terminé par un score de 6-1. Les deux équipes retournaient dans la deuxième division après une pause de 12 semaines en raison de la crise des coronavirus. Les palmiers est venu avec l’intention d’augmenter son score après avoir fait match nul 1-1 dans le dernier duel joué contre le Ténérife. Pour sa part, Lugo il a été battu 0-1 dans le dernier match qu’il a joué contre le Sabadell. Avec ce résultat, l’ensemble Palmense est neuvième, tandis que le Lugo Il est le quinzième après la fin du match.

Le jeu a commencé de manière imbattable pour l’équipe portugaise, qui a donné le coup de feu dans le Gran Canaria avec un peu de Juanpe quelques minutes après le début du match, plus précisément à la minute 5. Mais plus tard, l’équipe locale a réussi à égaliser en mettant le 1-1 avec un penalty de Jesse à la 13e minute. L’équipe de Palma a de nouveau rejoint grâce à un but de Rober à la 35e minute, permettant le 2-1. Encore une fois marqué Les palmiers, qui s’est distancé en établissant 3-1 grâce à un but de Sergio Araujo peu de temps avant la fin, plus précisément en 45. Après cela, la première période s’est terminée avec un score de 3-1.

Dans la seconde mi-temps, la chance est venue pour Les palmiers, qui a mis plus de terres entre les deux avec un nouvel objectif de Rober à 57 minutes. Par la suite, une nouvelle occasion a augmenté le score des lieux grâce à un triplé de Rober à 88 minutes pour établir 5-1 pour le Palmiers. Après un nouveau jeu, le score de l’équipe Palmense a augmenté, ce qui s’est distancé grâce à un objectif de Ariday cabrera juste avant le coup de sifflet final, plus précisément en 90, concluant la confrontation avec un résultat 6-1 à la lumière.

Pendant le match, les deux entraîneurs ont épuisé tous leurs changements. Par le Palmiers ils sont entrés du banc Alex Diez, Fabio Gonzalez, Eduardo Espiau, Ariday cabrera et Kirian Rodriguez remplacer Alvaro Lemos, Oscar Clemente, Sergio Araujo, Maikel Mesa et Jesse, tandis que les changements par le Lugo Ils étaient Gérard Valentine, Cristian Herrera, Carlos Pita, Borja Dominguez et Luis Castro, qui est entré par Xavi Torres, Arvin Appiah, Chris Ramos, Manu Barreiro et Hugo Rama.

L’arbitre a décidé d’avertir quatre joueurs. De la part des habitants, le carton jaune est allé à Alvaro Lemos et Maikel Mesa et par le Lugo réprimandé Luis Ruiz et Carlos Pita.

Avec cet écran brillant Les palmiers il monte à 43 points en deuxième division et reste à la neuvième place du classement. Pour sa part, Lugo reste avec 36 points avec lesquels il a affronté cette trente-deuxième journée.

Le lendemain, les deux équipes joueront dans leur stade. L’équipe de Palma affrontera le Majorque et, pour sa part, le Lugo le fera contre lui Malaga.

Fiche techniqueLas Palmas:Alvaro Valles, Álvaro Lemos (Álex Díez, min 61), Eric Curbelo, Alex Suarez, Benito Ramírez, Sergio Ruiz, Rober, Maikel Mesa (Ariday Cabrera, min 72), Sergio Araujo (Eduardo Espiau, min 71), Jesé (Kirian Rodriguez, min 82) et Oscar Clemente (Fabio González, min 61)Lugo:Ander Cantero, Eduard Campabadal, Diego Alende, Pedro Lopez, Luis Ruiz, Hugo Rama (Luis Castro, min 82), Juanpe, Xavi Torres (Gerard Valentín, min 57), Arvin Appiah (Cristian Herrera, min 57), Manu Barreiro (Borja Domínguez, min 68) et Chris Ramos (Carlos Pita, min 57)Stade:Gran CanariaButs:Juanpe (0-1, min.5), Jesé (1-1, min.13), Rober (2-1, min.35), Sergio Araujo (3-1, min.45), Rober (4-1 , min.57), Rober (5-1, min.88) et Ariday Cabrera (6-1, min.90)