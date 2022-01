L’AS Roma approche Porto avec un intérêt pour le milieu de terrain portugais Sergio Oliveira, selon Gianluca Di Marzio. Roma a récemment conclu un accord de prêt avec Arsenal pour Ainsley Maitland-Niles, mais continue d’aller de l’avant avec l’amélioration de son milieu de terrain. Di Marzio mentionne que la Roma « appuie sur l’accélérateur » pour le joueur, car le manager Jose Mourinho tient à lui.

L’AS Roma à la poursuite du milieu de terrain de Porto Sergio Oliveira

Le joueur et l’ajustement

Mourinho a toujours aimé avoir quelques-uns de ses compatriotes portugais dans son équipe. Plus souvent qu’autrement, cela a porté ses fruits. Oliveira fait l’affaire, non seulement en raison de sa nationalité mais aussi en raison de ses compétences. Il y a quelques mois à peine, il était exceptionnel contre l’un des rivaux de Roma en Serie A à l’AC Milan en Ligue des champions. Cela a donné aux passionnés de Serie A un aperçu de ce qu’Oliveira pourrait potentiellement apporter à Rome.

C’est un milieu de terrain polyvalent. Bien qu’il joue généralement au centre, Porto l’a également utilisé dans des rôles plus défensifs et offensifs. En 22 apparitions jusqu’à présent cette saison, Oliveira a cinq buts et une passe décisive à son actif. Bien sûr, ce ne sont pas les meilleures statistiques pour juger un milieu de terrain, mais il est très capable de produire à peu près tous les postes de milieu de terrain.

Les Roms ont une quantité décente de joueurs de milieu de terrain solides, du moins de nom. Cependant, Mourinho a généralement un style de jeu très strict, il est donc clair qu’il ajuste Roma à ses préférences jusqu’à présent lors de sa première saison. Même si l’équipe vient de perdre 3-1 contre Milan, elle est toujours en mesure de concourir pour les quatre premiers en Italie.

Mourinho peut mettre l’accent sur ce transfert, comme il l’a fait pour amener Tammy Abraham à Rome. Cet accord porte déjà ses fruits et devrait continuer à le faire, alors attendez-vous à ce que la Roma fasse confiance à Mourinho. Oliveira a 29 ans, il n’est donc pas nécessairement une solution à long terme, mais il a encore de nombreuses années de pointe à son actif.

