L’AS Roma accueille la Lazio dans son fief

La Rome reçoit ce samedi à 20h45 la visite du Lazio dans le Stade olympique de Rome lors de leur trente-septième match en Serie A.

La AS Roma visages voulant récupérer des points dans le match qui correspond au trente-septième jour après avoir perdu le dernier match contre Inter par un score de 3-1. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté 17 des 36 matches disputés jusqu’à présent, avec 64 buts en faveur et 56 contre.

Du côté des visiteurs, le Lazio Il a remporté la victoire contre le Parme lors de leur dernier match de la compétition (1-0), avec un but de Ciro Immobile, il espère donc répéter le résultat, cette fois dans le fief de la AS Roma. Avant ce match, le Lazio ils avaient gagné dans 21 des 35 matchs disputés en Serie A cette saison, avec un bilan de 61 buts marqués contre 51 encaissés.

Concernant les résultats en tant que lieu, le AS Roma Il a un bilan de 12 victoires, deux défaites et quatre nuls en 18 matchs joués dans son domaine, on ne pourra donc pas savoir quel sera son destin dans ce match, mais il devra travailler dur pour gagner. Aux sorties, le Lazio Il a un bilan de huit victoires, sept défaites et deux nuls en 17 matchs joués, ce qui en fait un rival avec de bonnes performances en tant qu’outsider.

Auparavant, il y avait eu d’autres affrontements dans le Stade olympique de Rome et les résultats sont 14 victoires, 5 défaites et 11 nuls en faveur de la AS Roma. De même, les locaux ont un total de trois matches consécutifs invaincus contre ce rival en Serie A. Le dernier match qu’ils ont joué dans la Rome et la Lazio dans la compétition, c’était en janvier 2021 et s’est terminé avec un score de 3-0 pour les visiteurs.

Actuellement, le Lazio il est en tête du classement avec une différence de neuf points par rapport à son rival. L’équipe de Paulo Fonseca Il entre dans le match en septième position et avec 58 points avant le match. De son côté, l’équipe visiteuse est sixième avec 67 points.