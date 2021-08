L’AS Roma bat la Fiorentina à domicile

22/08/2021 à 22:46 CEST

La Rome a remporté à domicile 3-1 leur premier match de Serie A disputé ce dimanche dans le Stade olympique. Avec ce résultat, l’équipe romaine est deuxième avec trois points et la florentine dix-septième et sans points en fin de match.

Le match a bien commencé pour l’équipe locale, qui a profité du jeu pour ouvrir le score avec un but de Henrikh Mkhitaryan à 26 minutes, terminant ainsi la première mi-temps sur un score de 1-0.

En deuxième mi-temps est venu le but pour le Fiorentina, qui a mis les tables à travers un but de Nikola Milenkovic à 60 minutes. Cependant, le AS Rome a pris les devants dans la lumière en établissant le 2-1 grâce à un but de Jordan Veretout à 64 minutes. Après cela, une nouvelle occasion a permis d’augmenter le score de l’équipe romaine, qui a augmenté le score d’un deuxième but de Jordan Veretout à la 79e minute, clôturant ainsi le match avec un résultat final de 3-1.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur de la AS Rome a donné accès à Eldor Chomourodov, Carles Perez, Stephan El Shaarawy et Edoardo Bové pour Tammy Abraham, Lorenzo Pellegrini, Henrikh Mkhitaryan et Jordan Veretout, tandis que le Fiore a donné accès à Pietro Terracciano, Gaetano Castrovilli, Marco Benassi, Riccardo sottil et Riccardo saponara pour José Callejon, Youssef Maleh, Giacomo Bonaventura, Lorenzo Venuti et Nicolas Gonzalez.

Un total de quatre cartons jaunes et deux cartons rouges ont été vus dans le match. De la part des habitants, un jaune admonesté Lorenzo Pellegrini et Nicolo Zaniolo, tandis que l’équipe visiteuse sanctionnait Giacomo Bonaventura et Érick Pouce. En outre, Nicolo Zaniolo (2 jaune) par le Rome et Bartlomiej Dragowski pour celui de la Fiore ils ont été expulsés après avoir vu le carton rouge.

Au tour suivant, le deuxième de Serie A, le AS Rome jouera son match contre Salerne en dehors de la maison. Pour sa part, Fiorentina jouera dans son fief son match contre lui Turin.

Fiche techniqueAS Rome :Rui Patricio, Rick Karsdorp, Gianluca Mancini, Roger Ibanez, Matias Vina, Henrikh Mkhitaryan (Stephan El Shaarawy, min.85), Lorenzo Pellegrini (Carles Pérez, min.84), Jordan Veretout (Edoardo Bove, min.88), Bryan Cristante, Nicolo Zaniolo et Tammy Abraham (Eldor Shomurodov, min.69)Fiorentina :Bartlomiej Dragowski, Lorenzo Venuti (Riccardo Sottil, min.84), Igor, Nikola Milenkovic, Cristiano Biraghi, Youssef Maleh (Gaetano Castrovilli, min.46), Erick Pulgar, Giacomo Bonaventura (Marco Benassi, min.74), Nicolás González ( Riccardo Saponara, min.84), Dusan Vlahovic et José Callejón (Pietro Terracciano, min.19)Stade:Stade olympiqueButs:Henrikh Mkhitaryan (1-0, min. 26), Nikola Milenkovic (1-1, min. 60), Jordan Veretout (2-1, min. 64) et Jordan Veretout (3-1, min. 79)