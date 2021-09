L’AS Roma bat l’Udinese à domicile

23/09/2021 à 22:46 CEST

La Rome a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir remporté une victoire acharnée contre lui Udinese, qui a battu 1-0 ce jeudi dans le Stade olympique. La AS Rome voulait améliorer sa situation dans le tournoi après avoir perdu le dernier match contre le Hellas Vérone par un score de 3-2. Quant à l’équipe visiteuse, le Udinese il a été battu 0-4 lors du dernier match qu’il a joué contre le Naples. Après le résultat obtenu, l’équipe romaine est quatrième à la fin du match, tandis que la Udinese est dixième.

Le match a commencé en face à face pour l’équipe locale, qui a inauguré le lumineux grâce au succès du face à but par Tammy Abraham à la minute 36. Avec ce score, la première partie du duel s’est terminée.

Aucune des deux équipes n’a eu la chance de marquer en seconde période et le temps réglementaire s’est donc terminé sur le score de 1-0.

Les deux entraîneurs ont déplacé les bancs. L’entraîneur de la Rome a donné accès à Chris petit, Stephan El Shaarawy et Eldor Chomourodov pour Riccardo calafiori, Nicolo Zaniolo et Tammy Abraham, Pendant ce temps, il Udinese a donné le feu vert à Être à, Brandon doux, Jens Stryger Larsen, Lazar Samardzic et Ali Tolgay Arslan pour Ignace Pussetto, Nahuel Molina, Iyenoma Destin Udogie, Bram Nuytinck et Jean-Victor Makengo.

L’arbitre a montré un total de cinq cartons : trois cartons jaunes au Rome (Lorenzo Pellegrini, Bryan Cristante et Riccardo calafiori) et un à Udinese (Walace). De plus, il y avait un carton rouge, spécifiquement pour Lorenzo Pellegrini (2 jaunes) par l’équipe à domicile.

Grâce à cette victoire, Rome parvient à monter à 12 points et reste en mesure d’accéder à la Ligue des champions, tandis que le Udinese reste avec sept points.

Les équipes continueront à jouer leurs matchs suivants en Serie A : le Udinese tentera de retrouver le chemin de la victoire lors de son prochain duel contre le Fiorentina à la maison, tandis que AS Rome jouera contre Latium à domicile.

Fiche techniqueAS Rome :Rui Patricio, Rick Karsdorp, Gianluca Mancini, Roger Ibanez, Riccardo Calafiori (Chris Smalling, min.69), Nicolo Zaniolo (Stephan El Shaarawy, min.74), Jordan Veretout, Lorenzo Pellegrini, Bryan Cristante, Henrikh Mkhitaryan et Tammy Abraham ( Eldor Shomurodov, min.86)Udinese :Marco Silvestri, Samir, Rodrigo Becao, Bram Nuytinck (Lazar Samardzic, min.80), Nahuel Molina (Brandon Soppy, min.62), Roberto Pereyra, Walace, Jean-Victor Makengo (Ali Tolgay Arslan, min.85), Iyenoma Destin Udogie (Jens Stryger Larsen, min.79), Ignacio Pussetto (Beto, min.62) et Gerard DeulofeuStade:Stade olympiqueButs:Tammy Abraham (1-0, min. 36)