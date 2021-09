L’AS Roma continue dans une dynamique gagnante

19/09/2021 à 12:00 CEST

L’AS Roma de José Mourinho a entamé la saison 2021/22 d’une manière intraitable : ils ont six victoires en six matchs et les sensations chorales sont imbattables. Son dernier engagement s’est soldé par une victoire (5-1) contre le CSKA Sofia avec buts de Pellegrini (2), El Shaarwy, Mancini et Tammy Abraham.

Italiens, qui Ils se sont appuyés sur la compétitivité de l’entraîneur portugais pour redonner l’illusion aux supporters romains, sont l’une des équipes les plus en forme du football européen et le seul club à avoir remporté tous ses matchs en 2021/22 jusqu’à présent dans les cinq ligues majeures. Il reste en tête du classement de la Serie A et s’est battu dès ses débuts en Conference League.

6 – L’AS Roma a remporté chacun de ses six premiers matches de saison pour la troisième fois de son histoire après 2013/14 et 2014/15, tous deux dirigés par Rudi García. Sprint #UECL #RomaCSKASofia pic.twitter.com/PUl525365o – OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) 16 septembre 2021

Les Romains se sont débarrassés de joueurs comme Pau López, Pedro Rodríguez, Edin Dzeko ou Justin Kluivert, mais ils ont signé d’autres noms qui offrent de grandes performances comme Tammy Abraham ou Rui Patricio, entre autres. L’équipe rivalise, a de la personnalité et, pour l’instant, est supérieur à tous ses rivaux et sceller tous leurs engagements par la victoire.

José Mourinho, un entraîneur historique

L’entraîneur de l’AS Roma José Mourinho a récemment atteint les 1000 matches officiels en tant qu’entraîneur-chef. Il l’a célébré avec une victoire au cor contre Sassuolo et reste intraitable en début de saison. Il est efficace à 64% (641 victoires en 1001 matchs) et il est le huitième entraîneur le plus récompensé de l’histoire du football avec 25 trophées.

Le Portugais a pris les rênes de l’AS Roma pour ce qui est sa deuxième expérience sur un banc italien après avoir remporté le triplé avec l’Inter il y a dix ans.. Son expérience à la tête d’équipes comme le Real Madrid, Manchester United ou Chelsea lui donne l’affiche technique qui sait se débrouiller sous pression et dans des vestiaires complexes.