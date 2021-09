L’AS Roma de Mourinho se renforce à domicile

24/09/2021 à 12:25 CEST

L’AS Roma de José Mourinho a battu (1-0) l’Udinese lors de la cinquième journée de Serie A et se consolide dans la zone privilégiée du tableau : ils sont en quatrième position avec 12 points et à trois du leader, Napoli de Luciano Spalletti , déjà deux de l’AC Milan et de l’Inter. L’amère défaite contre Hellas Verona ne lui a pas permis d’être encore plus près du sommet.

Les Romains, qui ont entamé une nouvelle étape avec le sélectionneur portugais, ils ont remporté sept de leurs huit premiers matches officiels cette saison et sont l’une des équipes les plus en forme du championnat italien et du football européen. Avec des acteurs importants comme Tammy Abraham, Veretout, Pellegrini ou Rui Patricio, cette Rome est l’une des alternatives fermes au titre cette saison 2021/22.

41 – José #Mourinho reste invaincu pendant 41 matchs consécutifs de Serie A à domicile, égalant le record de l’ère des trois points par victoire (depuis 1994/95) établi par Massimiliano Allegri avec la Juventus entre septembre 2015 et septembre 2017. Spécial. # RomaUdinese #SerieA pic.twitter.com/TDr8uMS9fK – OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) 23 septembre 2021

Avec cette victoire sur la Sampdoria, le sélectionneur portugais, José Mourinho, cumule au total 41 matches sans défaite à domicile en Serie A. Il a donc égalé le record qu’il a signé Massimiliano Allegri avec la Juventus (qui cette saison a entamé une deuxième étape en charge du banc) entre septembre 2015 et 2017, lorsque la Juventus a remporté deux autres éditions de Serie A.

AS Roma, une alternative au titre

L’équipe romaine n’est pas entrée dans les pronostics comme l’une des favorites pour le titre de Serie A au début de la saison, mais son bon départ lui a permis de gagner des chiffres avec Napoli de Luciano Spallletti et l’Atalanta de Gian Piero Gasperini: les trois équipes sont les principales menaces pour les deux équipes milanaises, qui sont les principaux prétendants.

Apparaît également, bien qu’avec moins de favoritisme, la Juventus de Massimiliano Allegri. Malgré la perte de Cristiano Ronaldo, parti à Manchester United, ceux de Turin ont une belle équipe et l’entraîneur sait déjà ce que c’est que de gagner avec cette équipe : a remporté cinq éditions de Serie A, en plus de quatre Coppas et atteint deux finales de Ligue des champions.