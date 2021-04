L’AS Roma et l’Atalanta font match nul 1-1 et se partagent les points

22/04/2021 à 20:32 CEST

Le match qui s’est déroulé ce jeudi au Olympique de Rome et qui a fait face au Rome et à Atalanta il s’est terminé par un match nul 1-1 entre les deux concurrents. La AS Roma Il a abordé le match en voulant dépasser son score au classement après avoir subi une défaite 3-1 lors du match précédent contre Turin. Du côté des visiteurs, le Atalanta a remporté le Juventus dans son stade 1-0 et auparavant, il l’a également fait à domicile, contre le Fiorentina 2-3 et a eu une séquence de cinq victoires consécutives. Après le score, l’équipe romaine était en septième position, tandis que le Atalanta, quant à lui, est quatrième à la fin du match.

La première moitié du duel a commencé de manière favorable pour lui Atalanta, qui a ouvert le score grâce à un peu de Ruslan Malinovskiy à la 26e minute, après quoi la première période s’est terminée avec un score de 0-1.

En seconde période, la chance est venue pour l’équipe locale, qui a obtenu l’égalité avec un but de Bryan Cristante à la 75e minute, terminant ainsi le match avec un score final de 1-1.

Dans le chapitre des changements, les acteurs du Rome qui sont entrés dans le jeu étaient Bruno Peres, Carles Perez Oui Borja Mayoral remplacer Riccardo Calafiori, Gonzalo villar Oui Henrikh Mkhitaryan, tandis que les changements dans le Atalanta Ils étaient Luis Muriel, Mario Pasalic Oui Rafael Toloi, qui est entré pour remplacer Josip Ilicic, Ruslan Malinovskiy Oui Duvan Zapata.

Ce fut un match difficile dans lequel l’arbitre a expulsé plusieurs joueurs des deux équipes. L’équipe locale a subi l’expulsion de Roger Ibanez (2 jaunes) pendant que les visiteurs Robin Gosens (2 jaunes). L’arbitre a également averti avec un carton jaune de Riccardo Calafiori, Gonzalo villar Oui Roger Ibanez par l’équipe locale déjà Robin Gosens par l’équipe visiteuse.

Après cette égalité à la fin du match, le AS Roma il s’est classé septième du tableau avec 55 points. Pour sa part, Atalanta avec ce point, il a obtenu la quatrième place avec 65 points, occupant une place d’accès à la Ligue des champions à la fin du match.

Le lendemain, le AS Roma jouera contre lui Cagliari loin de chez soi et Atalanta jouera son match contre lui Bologne dans son fief.

Fiche techniqueAS Roma:Pau López, Gianluca Mancini, Roger Ibanez, Bryan Cristante, Rick Karsdorp, Jordan Veretout, Gonzalo Villar (Carles Pérez, min.76), Riccardo Calafiori (Bruno Peres, min.46), Edin Dzeko, Lorenzo Pellegrini et Henrikh Mkhitaryan (Borja Mayoral, au minimum 86)Atalanta:Pierluigi Gollini, José Luis Palomino, Berat Djimsiti, Cristian Romero, Joakim Maehle, Remo Freuler, Marten De Roon, Robin Gosens, Duván Zapata (Rafael Toloi, min 73), Josip Ilicic (Luis Muriel, min 59) et Ruslan Malinovskiy (Mario Pasalic, min 59)Stade:Olympique de RomeButs:Ruslan Malinovskiy (0-1, min.26) et Bryan Cristante (1-1, min.75)