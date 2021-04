L’AS Roma gagne 1-2 contre l’Ajax et est pour l’instant en tête du match nul

08/04/2021 à 23:38 CEST

Victoire loin de la AS Roma, qui a pris la tête du match nul après avoir remporté ce jeudi dans le Arène Johan Cruijff au Ajax par 1-2. Lors de la phase précédente de la Ligue Europa, l’équipe d’Amsterdam a éliminé le Jeunes garçons; la AS Roma, pour sa part, a réussi à battre le Shakhtar Donetsk. Après le différend de la réunion, le AS Roma a un avantage sur le Ajax, qui aura la difficulté supplémentaire d’essayer de rentrer loin de chez soi.

La première moitié du duel a commencé de manière positive pour lui Ajax, qui a profité du jeu pour ouvrir le score avec un but de Davy Klaassen à la 39e minute, après quoi la première mi-temps s’est terminée sur un score de 1-0.

En deuxième période, la chance est venue pour l’équipe romaine, qui a mis l’égalité avec un but de Lorenzo Pellegrini dans la minute 57. Après un nouveau coup augmenté le score du AS Roma, qui a réussi à revenir grâce à un but de Roger Ibanez peu de temps avant la fin, plus précisément en 87, mettant ainsi fin à la confrontation avec le résultat de 1-2.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur du Ajax a donné accès à Brian Brobbey, Sean Klaiber et Oussama Idrissi pour David neres, Devyne Rensch et Antoine Santos, tandis que le AS Roma a donné accès à Riccardo Calafiori, Borja Mayoral, Gonzalo villar et Carles Perez pour Leonardo Spinazzola, Edin Dzeko, Jordan Veretout et Pierre.

L’arbitre a montré cinq cartons jaunes. Les habitants en ont vu deux (Devyne Rensch et Lisandro Martinez) et ceux de l’équipe visiteuse ont vu trois cartes, en particulier Bruno Peres, Bryan Cristante et Riccardo Calafiori.

Le 15 avril, nous saurons qui se qualifiera: il sera décidé lors du match retour qui affrontera à nouveau les deux équipes au stade de la AS Roma.

Fiche techniqueAjax:Kjell Scherpen, Devyne Rensch (Sean Klaiber, min.79), Jurrien Timber, Lisandro Martñinez, Nicolás Tagliafico, Edson Álvarez, Davy Klaassen, Ryan Gravenberch, David Neres (Brian Brobbey, min.64), Dusan Tadic et Antony Santos (Oussama) Idrissi, au minimum 88)AS Roma:Pau López, Gianluca Mancini, Roger Ibanez, Bryan Cristante, Bruno Peres, Jordan Veretout (Gonzalo Villar, min.77), Amadou Diawara, Leonardo Spinazzola (Riccardo Calafiori, min.28), Pedro (Carles Pérez, min.89), Edin Dzeko (Borja Mayoral, min.77) et Lorenzo PellegriniStade:Arène Johan CruijffButs:Davy Klaassen (1-0, min.39), Lorenzo Pellegrini (1-1, min.57) et Roger Ibanez (1-2, min.87)