L’AS Roma passe à la phase suivante de la Ligue Europa après avoir battu le Shakhtar Donetsk 1-2

18/03/2021 Le 19/03/2021 à 00:10

CET



La Rome a gagné 1-2 à Shakhtar lors du match retour organisé ce jeudi dans le Complexe sportif national Olimpiysky et a réussi à se qualifier pour les quarts de finale. Les équipes se sont déjà rencontrées lors du match aller à l’Olimpico Di Rome, qui s’est terminé par un score de 3-0 pour le AS Roma. Avec ce résultat, le AS Roma parvient à assurer leur permanence en Ligue Europa pour au moins un tour de plus, en attendant d’affronter leurs nouveaux rivaux.

Au cours de la première mi-temps, aucun des joueurs de chaque équipe n’a marqué de but, le résultat est donc resté 0-0 pendant les 45 premières minutes.

La deuxième période a commencé de manière imbattable pour l’équipe romaine, qui a profité du jeu pour ouvrir le score avec un but de Borja Mayoral quelques instants après le début de la deuxième mi-temps, à la 48e minute. Mais plus tard, l’équipe de Donetsk a mis les tables en place en établissant 1-1 grâce à un but de Aluisio Moraes à la 59e minute. AS Roma grâce à un doublet de Borja Mayoral à la 72e minute, clôturant ainsi le match avec un score final de 1-2.

C’était un jeu dans lequel les entraîneurs utilisaient tous leurs changements. De la part des locaux, ils ont sauté du banc Marlos, Yevgen Konoplyanka, Dentinho, Georgiy Sudakov Oui Sergiy Bolbat remplacer Tete, Alan Patrick, Aluisio Moraes, Manoir Salomon Oui Dodo. Changements dans le AS Roma étaient Gianluca mancini, Bruno Peres, Riccardo Calafiori, Lorenzo Pellegrini Oui Stephan El Shaarawy, qui est entré par Roger Ibanez, Rick Karsdorp, Leonardo Spinazzola, Amadou Diawara Oui Pierre.

L’arbitre a donné un carton jaune à Mark Antonio Oui Alan Patrick par l’équipe locale déjà Roger Ibanez Oui Rick Karsdorp par l’équipe romaine.

Afin de rencontrer le prochain rival de la AS Roma il faudra attendre le tirage au sort pour les quarts de finale de la Ligue Europa qui auront lieu dans les prochains jours.