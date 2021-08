L’AS Roma souhaite signer Corentin Tolisso du Bayern Munich

Corentin Tolisso a connu une période torride avec des blessures ces dernières saisons pour le Bayern Munich. Le Français a par conséquent passé beaucoup de temps sur le banc et dans la salle des blessures et n’a jamais été un titulaire régulier du Bayern Munich depuis 2017/2018. Par conséquent, il y a eu récemment des rumeurs selon lesquelles Tolisso cherchait à déménager dans un autre club où il pourrait trouver du temps de jeu régulier. Maintenant, apparemment, l’AS Roma pourrait être le club à offrir cette chance à Tolisso.

Selon Calciomercato, via @imiasanmia, José Mourinho veut Tolisso dans son équipe :

Corentin Tolisso a été proposé à l’AS Roma par un intermédiaire ces dernières heures. José Mourinho souhaite avoir Tolisso dans son équipe, et le Bayern cherche à vendre pour environ 10 millions d’euros. La pierre d’achoppement est le salaire du joueur (7 M€), trop élevé pour la Roma [@cmdotcom] pic.twitter.com/dOXM1r8PKu – Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 30 août 2021

Tolisso serait apparemment libre d’acheter pour un maigre 10 millions d’euros, bien loin des frais record du Bayern qui l’ont amené à Munich en 2017. Cependant, il est dit que les salaires élevés de Tolisso sont une pierre d’achoppement dans les négociations, avec son prix élevé. 7 millions de salaires annuels, ce qui signifie que les Roms devraient vendre Javier Pastore ou Steven N’Zonzi pour qu’un transfert ait lieu.

Néanmoins, une chose qui augure bien pour ce transfert est le fait que le Bayern a signé Marcel Sabitzer. On a longtemps dit que Sabitzer n’était possible que si d’autres joueurs, par exemple un Tolisso, étaient vendus. De plus, avec l’arrivée de l’Autrichien, Tolisso aura des minutes encore plus difficiles à trouver, tout simplement, il a besoin d’un coup.