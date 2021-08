L’AS Roma triomphe après un 0-4 au stade Salernitana

29/08/2021 à 22:47 CEST

La Rome a montré sa meilleure version lors du match joué dans le Stade d’Arechi contre Salerne, qui s’est soldé par une victoire (0-4). La Salerne Il a affronté le match avec l’intention de récupérer son score au classement après avoir perdu le dernier match contre lui Bologne par un score de 3-2. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le AS Rome Il venait de battre 3-1 dans son stade à la Fiorentina lors du dernier match joué. Grâce à ce résultat, l’ensemble romain est deuxième, tandis que le Salerne Il est dix-huitième à la fin du match.

Au cours de la première mi-temps, aucune équipe n’a réussi à marquer de but, les joueurs ont donc quitté le terrain avec le même 0-0 initial.

La deuxième partie de l’affrontement a commencé en face à face pour les AS Rome, qui a profité du jeu pour ouvrir le score grâce à un but de Lorenzo Pellegrini quelques instants après le début de la seconde mi-temps, à la minute 48. Plus tard, les visiteurs ont marqué à nouveau grâce à un but de Jordanie Veretout à la 52e minute qui a établi le 0-2 pour le Rome. Après un nouveau jeu, le score de l’équipe visiteuse a augmenté, augmentant les revenus grâce au but de Tammy Abraham à 69 minutes. L’équipe romaine a marqué à nouveau, augmentant le score avec un double but de Lorenzo Pellegrini à 79 minutes, terminant le temps établi avec le résultat de 0-4.

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. De la part de l’équipe locale, ils ont sauté du banc Siméon Nwankwo, Nadir zortea, Léonard capezzi, Julien Kristoffersen et Andrea Schiavone remplacement Lassana colulibaly, Wajdi kechrida, Joël obi, Federico Bonazzoli et Pawel Jaroszynski, tandis que les changements apportés par l’équipe visiteuse ont été Stephan El Shaarawy, Eldor Chomourodov, Riccardo calafiori, Mairie de Borja et Amadou Diawara, qui est entré par Henrikh Mkhitaryan, Carles Perez, Matias Vina, Tammy Abraham et Jordan Veretout.

L’arbitre a montré quatre cartons jaunes, deux pour Federico Bonazzoli et Ramzi Aya, de l’équipe locale et deux pour Carles Perez et Henrikh Mkhitaryan, de l’équipe visiteuse.

Avec ce résultat, le Salerne reste à zéro point et le Rome il monte à six points.

Au prochain tour de Serie A, le Salerne jouera contre lui Turin loin de chez soi, tandis que AS Rome affrontera dans son fief contre les Sassuolo.

Fiche techniqueSalerne :Rui Patricio, Rick Karsdorp, Gianluca Mancini, Roger Ibanez, Matias Vina, Carles Pérez, Jordan Veretout, Lorenzo Pellegrini, Bryan Cristante, Henrikh Mkhitaryan et Tammy AbrahamAS Rome :Vid Belec, Ramzi Aya, Pawel Jaroszynski, Norbert Gyomber, Wajdi Kechrida, Joel Obi, Francesco Di Tacchio, Mamadou Coulibaly, Matteo Ruggeri, Federico Bonazzoli et Lassana ColulibalyStade:Stade d’ArechiButs:Lorenzo Pellegrini (0-1, min. 48), Jordan Veretout (0-2, min. 52), Tammy Abraham (0-3, min. 69) et Lorenzo Pellegrini (0-4, min. 79)