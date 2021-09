L’AS Rome bat Sassuolo 2-1

12/09/2021 à 22:47 CEST

Les Sassuolo n’a pas réussi à plier le Rome, qui s’est imposé 2-1 lors du match disputé ce dimanche dans le Stade olympique. La AS Rome Il est arrivé au match avec un moral renforcé après avoir remporté les deux derniers matchs de la compétition. Le plus récent était contre Salerne loin de chez soi (0-4) et l’autre devant le Fiorentina dans son fief (3-1). En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Sassuolo n’a pas passé les tables avec un score de 0-0 contre le Sampdoria. Après le résultat obtenu, l’équipe locale est restée leader de la Serie A, tandis que le Sassuolo Il était neuvième à la fin du match.

La réunion a commencé d’une excellente façon pour les AS Rome, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but de Bryan Cristante à la 37e minute, terminant la première mi-temps avec un 1-0 à la lumière.

En deuxième mi-temps, l’équipe Reggiani a marqué un but, qui a égalé par un but de Philippe Djuricic à 57 minutes. L’équipe romaine a avancé au moyen d’un but de Stephan El Shaarawy au bord de la fin, dans le 90, mettant fin à la confrontation avec le résultat de 2-1.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur de la AS Rome a donné accès à Stephan El Shaarawy, Eldor Chomourodov, Carles Perez et Bryan Reynolds pour Henrikh Mkhitaryan, Nicolo Zaniolo, Jordanie Veretout et Rick Karsdorp, Pendant ce temps, il Sassuolo a donné accès à Gianluca scamaca, Grégoire defrel, Hamed Junior Traoré, Kaan ayhan et Giorgos Kyriakopoulos pour Giacomo Raspadori, Domenico Berardi, Philippe Djuricic, Davide Frattesi et Jérémie Boga.

L’arbitre a averti par un carton jaune de Roger Ibanez et Bryan Cristante par le Rome déjà Vlad Chiriches par l’équipe reggiani.

Grâce à cette victoire, Rome parvient à monter à neuf points et reste dans la place d’accès à la Ligue des champions, tandis que le Sassuolo reste à quatre points.

Le lendemain, l’équipe de José Mourinho affrontera contre Hellas Vérone, Pendant ce temps, il Sassuolo Alessio Dionisi lui fera face Turin.

Fiche techniqueAS Rome :Rui Patricio, Rick Karsdorp (Bryan Reynolds, min.89), Gianluca Mancini, Roger Ibanez, Matias Vina, Nicolo Zaniolo (Eldor Shomurodov, min.74), Bryan Cristante, Jordan Veretout (Carles Pérez, min.74), Lorenzo Pellegrini , Henrikh Mkhitaryan (Stephan El Shaarawy, min. 70) et Tammy AbrahamSassuolo :Andrea Consigli, Jeremy Toljan, Gian Marco Ferrari, Vlad Chiriches, Rogerio, Domenico Berardi (Gregoire Defrel, min.77), Filip Djuricic (Hamed Junior Traoré, min.83), Maxime Lopez, Davide Frattesi (Kaan Ayhan, min.83) ), Jérémie Boga (Giorgos Kyriakopoulos, min.89) et Giacomo Raspadori (Gianluca Scamacca, min.46)Stade:Stade olympiqueButs:Bryan Cristante (1-0, min. 37), Filip Djuricic (1-1, min. 57) et Stephan El Shaarawy (2-1, min. 90)